▲ La imagen del ex mandatario se hizo presente con figuras que aluden a su eventual estancia tras las rejas. Foto Ap

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 18

Miles de ciudadanos salieron ayer a las calles de Río de Janeiro, San Paulo, Brasilia y otras ciudades de Brasil para continuar con el festejo de la histórica condena contra el ex presidente Jair Bolsonaro, sentenciado el jueves a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado.

También en la capital brasileña, sus seguidores se reunieron frente a la residencia del ex mandatario para acusar que el juicio fue “políticamente motivado” y una “cacería de brujas”.

En Río de Janeiro, las movilizaciones se realizaron al ritmo de la samba, informó France 24, mientras que en San Paulo los asistentes desplegaron una bandera que ocupaba los dos pisos de una vieja casona, con el rostro de Bolsonaro entre rejas, y marcaba el inicio de la celebración, que se extendió por toda la calle con carros de comida, muñecos inflables e incluso venta de camisetas temáticas, reportó Swiss Info.

La defensa de los ocho condenados en el proceso penal relacionado con la conspiración golpista ya prepara sus argumentos para impugnar el resultado del juicio ante el Supremo Tribunal Federal.

Tras la condena de Bolsonaro y sus aliados, impulsarán las llamadas mociones de aclaración sobre algunos puntos de la decisión y las utilizarán para impugnar posibles inconsistencias en el cálculo de la sentencia para beneficiar a sus clientes con una pena menor, señaló O Globo 100.

Paulo Bueno, abogado de Bolsonaro, solicitará la detención del ex presidente en su domicilio de Brasilia. “Ya estamos viendo algunas omisiones. Por ejemplo, el tema de la organización criminal armada. No había armas”, dijo.