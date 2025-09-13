Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 16
Las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam México y Save the Children solicitaron en una carta abierta dirigida a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que tome acciones y pasos más contundentes que contribuyan de manera significativa y presionen por el fin del genocidio que comete Israel en Gaza.
“Apelamos a que el gobierno mexicano honre su historia diplomática y ponga en alto el sentido moral que nutre el ánimo de luchar por la promoción de la paz internacional”, señalaron en la misiva.
Aunque los organismos civiles reconocieron los gestos de solidaridad expresados por México, afirmaron que “no bastan” e instaron al país “a posicionarse de manera clara y firme” en los espacios multilaterales y diplomáticos con el fin de fortalecer la mediación, exigir un alto el fuego inmediato y demandar el levantamiento urgente del asedio israelí en el enclave palestino.