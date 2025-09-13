De La Redacción

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 16

Las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam México y Save the Children solicitaron en una carta abierta dirigida a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que tome acciones y pasos más contundentes que contribuyan de manera significativa y presionen por el fin del genocidio que comete Israel en Gaza.

“Apelamos a que el gobierno mexicano honre su historia diplomática y ponga en alto el sentido moral que nutre el ánimo de luchar por la promoción de la paz internacional”, señalaron en la misiva.