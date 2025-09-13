Afp, Ap y Xinhua

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 16

Nueva York., La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó ayer por amplia mayoría la Declaración de Nueva York, destinada a reimpulsar la solución de dos estados: Israel y Palestina, que por primera vez excluye inequívocamente a Hamas.

El texto, presentado por Francia y Arabia Saudita, fue adoptado por 142 votos a favor, 10 en contra (incluidos Israel y su aliado clave, Estados Unidos) y 12 abstenciones.

“En el contexto de la finalización de la guerra en Gaza, Hamas debe dejar de ejercer su autoridad sobre la franja y entregar sus armas a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), con el apoyo y la colaboración de la comunidad internacional, de conformidad con el objetivo de un Estado palestino soberano e independiente”, según el contenido del texto.

En la declaración se condenan “los ataques cometidos por Hamas contra civiles” del 7 de octubre de 2023, y los embates de Tel Aviv contra civiles y a la infraestructura en Gaza, así como el “asedio y hambre que han producido una catástrofe humanitaria y una crisis de protección devastadoras” en el enclave.

El vicepresidente de la ANP, Husein al Sheij, acogió “con satisfacción la resolución relativa a aplicar la solución de dos estados y la creación de uno palestino independiente”, escribió en X y agregó que la votación es “un paso importante hacia el fin de la ocupación”.