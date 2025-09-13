▲ Elementos de la Fiscalía de Justicia del Estado de México durante un operativo ayer en el fraccionamiento Los Héroes, en el municipio de Ecatepec, en el que aseguraron 60 inmuebles. Foto La Jornada

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 21

Ecatepec, Méx., Alrededor de mil elementos de las fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno, pertenecientes al Mando Unificado Zona Oriente, lograron el aseguramiento de 72 viviendas de las que fueron despojados sus propietarios en la entidad, 60 de ellas del fraccionamiento Los Héroes Ecatepec Primera Sección, que era controlado y principal bastión del grupo delictivo Los 300.

El Gabinete de Seguridad Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informaron que los trabajos de investigación permitieron identificar células delictivas que utilizaban viviendas en Ecatepec para realizar operaciones criminales, entre ellas el despojo de inmuebles, por lo que un juez de control otorgó los mandamientos para intervenirlas.

Durante la madrugada y mañana de este viernes, los uniformados se desplegaron en células por el fraccionamiento Los Héroes Ecatepec Primera Sección, unos en inspección, otros en cateos y accesos y unos más en las calles a manera de contención.

En el lugar aseguraron 60 casas arrebatadas por integrantes de Los 300, las cuales eran utilizadas para cometer ilícitos como extorsión, secuestro exprés y narcomenudeo. Algunas aún se encontraban habitadas y en otras los moradores salieron antes del operativo.

Las autoridades explicaron que el modo de actuar de este grupo consistía en identificar a sus víctimas, principalmente personas en condiciones de vulnerabilidad, a quienes les quitaban sus propiedades de forma violenta.