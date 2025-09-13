Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 20

Veracruz, Ver., Más de 20 ex miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) se pronunciaron en contra de la prórroga de mandato otorgada recientemente (junio) al actual rector, Martín Aguilar Sánchez.

Señalaron que la máxima casa de estudios estatal está envuelta en una crisis moral y de legitimidad inédita, y consideran que los actuales miembros de la Junta de Gobierno han tergiversado la normatividad para que Aguilar Sánchez permanezca cuatro años más en el puesto (2025-2029).

En una carta abierta, acusaron que con este procedimiento ilegal, Aguilar Sánchez evitó rendir cuentas a la comunidad universitaria, con lo que se generó una crisis de inestabilidad e incertidumbre.

Así, eludieron “convocar a un proceso de consulta a la comunidad, presentación de candidaturas y proyectos, evaluación del desempeño del rector y ulterior designación razonada, procedimiento que durante 30 años había preservado la estabilidad política interna y garantizado la continuidad de los proyectos universitarios”, indicaron.