Veracruz, Ver., Más de 20 ex miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) se pronunciaron en contra de la prórroga de mandato otorgada recientemente (junio) al actual rector, Martín Aguilar Sánchez.
Señalaron que la máxima casa de estudios estatal está envuelta en una crisis moral y de legitimidad inédita, y consideran que los actuales miembros de la Junta de Gobierno han tergiversado la normatividad para que Aguilar Sánchez permanezca cuatro años más en el puesto (2025-2029).
En una carta abierta, acusaron que con este procedimiento ilegal, Aguilar Sánchez evitó rendir cuentas a la comunidad universitaria, con lo que se generó una crisis de inestabilidad e incertidumbre.
Así, eludieron “convocar a un proceso de consulta a la comunidad, presentación de candidaturas y proyectos, evaluación del desempeño del rector y ulterior designación razonada, procedimiento que durante 30 años había preservado la estabilidad política interna y garantizado la continuidad de los proyectos universitarios”, indicaron.
Refirieron que es urgente que el actual rector deje su puesto y se convoque a un nuevo proceso, abierto y transparente, para designar a su sucesor, pues de lo contrario continuarán las afectaciones para la UV.
Por ello, llamaron a los actuales miembros de la Junta de Gobierno para que rectifiquen su actuar y se apeguen a las leyes y reglamentos que rigen la UV y sus procesos internos.
“El regreso a la normalidad y la armonía universitarias sólo puede lograrse con la salida de Martín Aguilar Sánchez de la rectoría y la reposición del proceso de designación de la máxima autoridad de la universidad”, expresaron.
El pasado 27 de agosto, el doctor Aguilar Sánchez dio lectura a su cuarto informe en el salón de un hotel, fuera de un recinto universitario, y en el mismo acto, se realizó el Consejo General Universitario sin quórum legal para entregar el documento de prórroga al rector.