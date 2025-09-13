Champagne supernova cerró la velada
Con la compasión de Tláloc, los irreverentes hermanos Gallagher interpretaron sus más grandes éxitos
Sábado 13 de septiembre de 2025, p. a26
Oasis saldó ayer una deuda de 17 años con sus fans. Cuerpos apiñados, gritos que rasgaban el aire y manos alzadas anunciaban que, finalmente, la espera estaba a punto de terminar.
Liam y Noel Gallagher aparecieron tomados de la mano. La primera nota de Hello golpeó a la multitud como un relámpago compartido. Liam permaneció inmóvil en el centro, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, mientras Noel extendía la guitarra con precisión quirúrgica y cada acorde iba cargado de historia y memoria viva.
Paul Bonehead Arthurs, Andy Bell, Gem Archer, Christian Madden y Joey Waronker sostuvieron la energía que convirtió cada canción en un terremoto de emociones.
La tarde anterior ya había dejado señales del rencuentro. Drones iluminaron el cielo de Chapultepec con el logo de la banda, sorprendiendo a paseantes y anticipando lo que ocurriría. En los alrededores del estadio, playeras de ediciones agotadas convivían con gorras estilo Gilligan (que el vocalista puso de moda) y vinilos que circulaban entre manos, completando un paisaje humano saturado de memoria y devoción.
Los coches lucían stickers de la banda en cajuelas y vidrios traseros, mientras grupos de amigos cantaban fragmentos de Supersonic y Some Might Say. Un breve aguacero no consiguió dispersar a la multitud, que se protegió bajo lonas improvisadas sin perder la intensidad ni la emoción.
Como banda telonera Cage the Elephant ofrecio rock directo, preparando al público para la reunión de los Gallagher. Entre los asistentes, unos esposos se colocaron los rostros de Noel y Liam impresos detrás de la cabeza, lo que provocó risas y comentarios.
Un joven preguntó a su novia por teléfono: “¿Dónde estás?”. Ella respondió, entre risas: “Detrás de Liam”.
El aire olía a humo de cigarro y marihuana mezclado con calor y excitación. El repertorio recorrió canciones como Definitely Maybe y (What’s the Story) Morning Glory? Cada acorde de Morning Glory, Cigarettes & Alcohol y Roll With It estremeció a los presentes. En un momento, el vocalista pidió a todos los asistentes voltear hacia atrás y seguir su ritmo.
El Estadio GNP Seguros respondió: cuerpos balanceándose al unísono, un mar de movimiento que obedecía a una sola voluntad.
Stand by Me encendió celulares formando constelaciones humanas hasta la última grada. Las pantallas proyectaron fotos familiares, que dieron un toque íntimo al espectáculo. Slide Away provocó suspiros, mientras Whatever y Little by Little demostraron que la agrupación inglesa construye atmósferas capaces de absorber a quienes se entregan a su música.
Durante Live Forever, la banda rindió un guiño a The Beatles con fragmentos de Octopus’s Garden. Los fanáticos recibieron el detalle con entusiasmo, y el momento añadió un matiz histórico al concierto, al unir la influencia británica que marcó a Oasis con la memoria colectiva del público.
La interpretación presentó pausas precisas, miradas cómplices entre los Gallagher y gestos que reflejaron su característico humor irreverente. Además dejó claro que, pese a los años y conflictos, la música sigue siendo un territorio compartido.
Mariana Sánchez, de 34 años, viajó desde Guadalajara y no contuvo las lágrimas durante Don’t Look Back in Anger: “Esperé media vida para esto. Nunca pensé que los vería juntos otra vez”, comentó entre abrazos de amigas.
Pilar Velázquez celebró que la disputa entre los hermanos Gallagher hubiera terminado y disfrutó “un Woodstock mexicano”.
El encore fue la sensación. La banda, irreverente y siempre con su peculiar rebeldía britpop entonó Wonderwall e inundó el foro de una sola voz.
Champagne Supernova cerró la velada, dejando que los acordes prolongados flotaran en la noche y que los aplausos se extendieran más allá del último sonido.
Las pantallas reflejaron manos alzadas, vasos que volaban y saltos que retumbaron en cada grada. Roberto Carrasco, seguidor desde la juventud de Oasis, señaló: “Hasta Tláloc fue compasivo; nos permitió disfrutar del espectáculo”.
La última vez que Oasis se presentó en México fue el 26 de noviembre de 2008, en el Palacio de los Deportes. Desde entonces, las disputas entre los hermanos Gallagher parecían haber cerrado la puerta a cualquier rencuentro.
La noticia de la gira Live' 25, cuyos boletos se agotaron en minutos, devolvió la esperanza a miles de fanáticos mexicanos. Hoy ofrecerán la experiencia nuevamente en el mismo foro. Oasis volvió para hacer historia…