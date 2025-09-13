Israel Campos Mondragón

La banda mexicana Trolebús arrancó su regreso con su más reciente material titulado Ruta 25, con el cual continúa el camino urbano que empezó a recorrer en la década de los años ochenta.

El Circo Volador de la capital será el recinto donde la agrupación presentará hoy al público su nuevo disco; pero ayer, Ernik, Mao, Demex y Choluis, integrantes actuales del grupo, hicieron una parada en la estación del Metro Chabacano, donde interpretaron algunos de sus temas y sorprendieron a los usuarios en su recorrido cotidiano.

“El disco lo preparamos hace tres años, creo que desde la pandemia ya se fue perfilando el regreso de la banda, la productora Cuatzi nos ha apoyado mucho. Estamos muy emocionados porque Trolebús estuvo inactivo muchos años y estamos volviéndolo a arrancar”, dijo el músico y cantante de la banda, Choluis Campos, en entrevista con La Jornada.

La nueva producción de Trolebús se grabó en los estudios Hormiguero, en Iztapalapa y el encargado de la producción fue Ernik Romero quien es bajista de la Barranca y de nosotros también.

“Nos sentimos como si fuéramos adolescentes otra vez, porque pese a los veteranos que estamos, nos sentimos como que iniciamos nuestra carrera. Lo del Metro fue grandioso, es muy curioso que simbólicamente un medio de transporte nos dé el espacio para meter ahí al Trolebús”, compartió Choluis.

Ayer se observó bailar a muchos pasajeros maduros, pero también a jóvenes quienes se sabían algunos temas.

“Ver a jóvenes bailar o cantar una de nuestras canciones es una sensación impresionante, no me lo esperaba, me siento orgulloso de saber que el trabajo que hicimos valió la pena. En un proyecto de rocanrol, lo que más importa es el impacto que tienes en el público, cuando la gente se apropia de tus canciones y los acompaña en su vida.