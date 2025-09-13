Es parte de una campaña de presión por parte de organizaciones artísticas que buscan la paz
Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 6
Londres. Países Bajos se sumó ayer a una lista de países que presionan a los organizadores del Festival de la Canción de Eurovisión para que excluyan a Israel del concurso debido a su guerra en la franja de Gaza.
La emisora holandesa Avrotros, una de las decenas de emisoras públicas que financian y transmiten colectivamente el concurso, dijo que no participaría en la competencia del próximo año en Viena si Israel participa “dado el sufrimiento humano continuo y severo en Gaza”.
“La emisora también expresa profunda preocupación por la grave erosión de la libertad de prensa: la exclusión deliberada de reportajes internacionales independientes y las numerosas bajas entre periodistas”, mencionó.
La emisora irlandesa RTE publicó un comunicado similar el pasado jueves, siguiendo un camino ya tomado por Eslovenia. Islandia declaró que no participará en el concurso de 2026 si se permite la entrada de Israel, argumentando que hacerlo sería “inconcebible” debido al conflicto en Gaza.
La Unión Europea de Radiodifusión (UER), que organiza el concurso, indicó que estaba consultando a sus miembros sobre cómo “gestionar la participación y las tensiones geopolíticas” en torno al concurso y les daría hasta mediados de diciembre para decidir si quieren participar.
“Entendemos las preocupaciones y las opiniones profundamente arraigadas sobre el conflicto en curso en el Oriente Medio”, expuso Martin Green, director de Eurovisión. “Depende de cada miembro decidir si quieren participar en el concurso y respetaríamos cualquier decisión que tomen las emisoras”.
La amenaza de boicot es parte de una campaña de presión por parte de organizaciones artísticas y figuras para aislar a Israel y presionar por la paz.
Las anteriores ediciones de Eurovisión se han visto opacadas por la oposición a la participación de Israel por su continuo asalto militar a Gaza, que ha acabado con la vida de más de 64 mil personas, según las autoridades sanitarias locales.
Israel lleva mucho tiempo participando en Eurovisión como miembro de la UER, que organiza y coproduce el certamen anual.
La emisora irlandesa declaró que varios miembros de la UER habían expresado su preocupación por la participación de Israel durante una reunión celebrada en julio.
“La RTE considera que la participación de Israel sería inconcebible, dada la atroz pérdida de vidas que se está produciendo en Gaza”, declaró en un comunicado. Asimismo, indicó que comprende las “preocupaciones y opiniones profundamente arraigadas en torno al actual conflicto en Oriente Medio”.
Tensiones geopolíticas
“Todavía estamos consultando con todos los miembros de la UER para recabar opiniones sobre cómo gestionar la participación y las tensiones geopolíticas en torno al Festival de Eurovisión”, señaló el director Martin Green.
“Los organismos de radiodifusión tienen hasta mediados de diciembre para confirmar si desean participar en el evento del próximo año en Viena. Corresponde a cada miembro decidir si quiere participar en el concurso y nosotros respetaremos cualquier decisión que tomen las emisoras”, añadió.
La decisión final sobre la participación de Irlanda en la competición de 2026 se tomará una vez que la UER tome su propia decisión sobre Israel, declaró RTE. Irlanda ha participado en la competición desde 1965 y ha ganado siete veces, un récord de victorias sólo igualado por Suecia.
A principios de esta semana, estrellas de Hollywood, incluidas Emma Stone, Ayo Edebiri, Ava DuVernay, Olivia Colman, Yorgos Lanthimos, Riz Ahmed, Rob Delaney, Javier Bardem y Tilda Swinton, se unieron a otros 3 mil miembros de la industria para firmar un compromiso de boicotear las instituciones cinematográficas israelíes, incluidos festivales, emisoras y compañías de producción, que están “implicadas en genocidio y apartheid contra el pueblo palestino”, según el grupo Trabajadores del Cine por Palestina.
Rusia fue excluida de Eurovisión después de su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, pero Israel ha continuado compitiendo los pasados dos años a pesar de las disputas sobre su participación.
Docenas de ex participantes, incluido el ganador de 2024 Nemo de Suiza, han pedido que Israel sea excluido por su conducta en la guerra contra Hamas en Gaza. Se llevaron a cabo protestas pro palestinas y pro israelíes alrededor del concurso de este año en Basilea, Suiza, aunque en una escala mucho menor que el evento de 2024 en Suecia.
Con la política de la guerra proyectando una sombra sobre el concurso, el cantante israelí Yuval Raphael terminó segundo este año detrás de JJ de Austria en la exuberante celebración de la música pop.
La emisora holandesa dijo que continuará preparándose para el concurso hasta que reciba una decisión de los organizadores sobre si incluirán a Israel.
La final de Eurovisión está programada para el 16 de mayo después de las semifinales el 12 y 14 de mayo de 2026.