Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 6

Londres. Países Bajos se sumó ayer a una lista de países que presionan a los organizadores del Festival de la Canción de Eurovisión para que excluyan a Israel del concurso debido a su guerra en la franja de Gaza.

La emisora holandesa Avrotros, una de las decenas de emisoras públicas que financian y transmiten colectivamente el concurso, dijo que no participaría en la competencia del próximo año en Viena si Israel participa “dado el sufrimiento humano continuo y severo en Gaza”.

“La emisora también expresa profunda preocupación por la grave erosión de la libertad de prensa: la exclusión deliberada de reportajes internacionales independientes y las numerosas bajas entre periodistas”, mencionó.

La emisora irlandesa RTE publicó un comunicado similar el pasado jueves, siguiendo un camino ya tomado por Eslovenia. Islandia declaró que no participará en el concurso de 2026 si se permite la entrada de Israel, argumentando que hacerlo sería “inconcebible” debido al conflicto en Gaza.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), que organiza el concurso, indicó que estaba consultando a sus miembros sobre cómo “gestionar la participación y las tensiones geopolíticas” en torno al concurso y les daría hasta mediados de diciembre para decidir si quieren participar.

“Entendemos las preocupaciones y las opiniones profundamente arraigadas sobre el conflicto en curso en el Oriente Medio”, expuso Martin Green, director de Eurovisión. “Depende de cada miembro decidir si quieren participar en el concurso y respetaríamos cualquier decisión que tomen las emisoras”.

La amenaza de boicot es parte de una campaña de presión por parte de organizaciones artísticas y figuras para aislar a Israel y presionar por la paz.

Las anteriores ediciones de Eurovisión se han visto opacadas por la oposición a la participación de Israel por su continuo asalto militar a Gaza, que ha acabado con la vida de más de 64 mil personas, según las autoridades sanitarias locales.

Israel lleva mucho tiempo participando en Eurovisión como miembro de la UER, que organiza y coproduce el certamen anual.

La emisora irlandesa declaró que varios miembros de la UER habían expresado su preocupación por la participación de Israel durante una reunión celebrada en julio.

“La RTE considera que la participación de Israel sería inconcebible, dada la atroz pérdida de vidas que se está produciendo en Gaza”, declaró en un comunicado. Asimismo, indicó que comprende las “preocupaciones y opiniones profundamente arraigadas en torno al actual conflicto en Oriente Medio”.