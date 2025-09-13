▲ El Banco Sabadell advirtió a sus accionistas que la exposición de BBVA a “mercados emergentes”, entre los que citó a México y Turquía, “genera más volatilidad y tiene un impacto sobre el capital de la entidad”. Foto Europa Press

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 15

Madrid. La dirección ejecutiva del Banco Sabadell rechazó por unanimidad la oferta pública de adquisición (OPA) de carácter hostil del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), que calificó de insuficiente y poco atractiva para los accionistas. La operación, que ya fue aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y cuyas transacciones arrancaron el 7 de septiembre, es la gran apuesta de expansión de la entidad financiera con sede en Bilbao, sobre todo en el mercado español y en el sector de la pequeña y mediana empresa.

Tras informar a la CNMV en un hecho relevante su rechazo unánime a la OPA, el presidente de Sabadell, Josep Oliu, fue aún más explícito ante un grupo de periodistas, a los que les aseguro que a “esta OPA, que nació muerta, sólo le queda una cosa: que la entierren los accionistas”.

Aseguró que “el mundo de hace 18 meses no es el de ahora. Esta oferta no tiene una prima de 30 por ciento. No pueden convencer a nadie con esta prima.

Su argumento es que la prima de la OPA (el beneficio para el accionista que venda sus valores a BBVA y acepte el canje, en lugar de hacerlo en el mercado de valores) es negativa. “La conclusión del consejo es no aceptar el canje, porque infravalora significativamente el proyecto en solitario de Sabadell”, señaló Oliu, quien define como “una falacia estadística” la afirmación utilizada por BBVA de que las acciones de Sabadell han subido en bolsa ha sido gracias al impulso de la OPA.