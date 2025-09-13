Alejandro Alegría

Sábado 13 de septiembre de 2025

La propuesta de aumentar aranceles a los autos importados de países con los que México no tiene acuerdo comercial no es una medida geopolítica, sino meramente comercial, aseguró Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE).

La declaración del funcionario mexicano ocurrió horas después de que un portavoz del Ministerio de Comercio de China señalara que esperan que “la parte mexicana sea extremadamente cautelosa y lo piense dos veces antes de realizar cualquier ajuste arancelario”, en declaraciones difundidas por la agencia china de noticias Xinhua.

El Ministerio de Comercio del gobierno del gigante asiático apuntó que esa nación se opone “a cualquier forma de unilateralismo, proteccionismo y medidas discriminatorias y excluyentes”, por lo que “tomará las medidas necesarias, con base en las circunstancias reales, para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos”, de acuerdo con declaraciones citadas por la agencia Reuters.

“No es una medida de inspiración geopolítica, es una medida para proteger nuestro mercado interno”, señaló Ebrard Casaubón en una entrevista radiofónica sobre el planteamiento de aumentar a 50 por ciento los aranceles a los autos chinos.

“Nosotros no exportamos un solo vehículo de los que traemos de China a Estados Unidos, es una medida de política interna. Tenemos que cuidar a nuestra industria. No es una agresión a China.”

El funcionario comentó que las fracciones que fueron propuestas en el Paquete Económico 2026 afectarán a 20 por ciento de las importaciones provenientes del país asiático, mientras el resto sigue igual.