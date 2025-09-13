Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 13
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) respaldó la propuesta del gobierno federal, incluida en el Paquete Económico 2026, de aumentar los aranceles a los productos importados que provienen de países con los que México no tiene tratado comercial.
“Un elemento estratégico para impulsar la competitividad y consolidar el Plan México es encontrar el balance entre el combate a las prácticas comerciales desleales y el impulso a la competitividad del país”. Ese balance solo puede alcanzarse mediante una correcta política arancelaria, que combine apertura responsable con defensa del interés nacional.