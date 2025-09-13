Economía
Concamin respalda propuesta
 
Periódico La Jornada
Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 13

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) respaldó la propuesta del gobierno federal, incluida en el Paquete Económico 2026, de aumentar los aranceles a los productos importados que provienen de países con los que México no tiene tratado comercial.

“Un elemento estratégico para impulsar la competitividad y consolidar el Plan México es encontrar el balance entre el combate a las prácticas comerciales desleales y el impulso a la competitividad del país”. Ese balance solo puede alcanzarse mediante una correcta política arancelaria, que combine apertura responsable con defensa del interés nacional.

