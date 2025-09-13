Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 13

Los aranceles anunciados recientemente por el gobierno mexicano no constituyen un acto de coerción ni están dirigidos contra China, sino que aplicarán de manera general a todos los países con los que México no tiene tratados de libre comercio, afirmó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde Palacio Nacional, la mandataria respondió al posicionamiento emitido un día antes por el gobierno chino, que manifestó su “firme oposición a cualquier coerción” tras conocer la medida mexicana.

“Primero, no son medidas de coerción. Y no son contra China, eso es muy importante; o sea, no son medidas contra un país. Tenemos muy buena relación con China y queremos seguir teniendo muy buena relación con ellos.”

Explicó que la decisión busca fortalecer la economía nacional y que se encuentra en apego a las reglas internacionales de comercio. Recordó que existen varios países con los que México no mantiene acuerdos de libre comercio y que, en esos casos, las importaciones ingresan al país con aranceles bajos, lo que ha generado desequilibrios en sectores productivos locales.

La mandataria subrayó que el gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo. “Ya habíamos hablado con el gobierno de China hace unos meses. Aquí con el embajador, que hace poco presentó sus cartas credenciales, también se han tenido pláticas. Y la próxima semana va a haber reuniones con ellos en particular. Corea del Sur también se acercó al canciller para dialogar. Siempre vamos a estar abiertos a las pláticas”.

Sheinbaum recalcó que las medidas no tienen carácter discriminatorio y que el objetivo es “fortalecer la producción nacional”. Además, aseguró que el intercambio comercial con los países involucrados no se verá gravemente afectado, ya que México exporta poco hacia esas naciones.