De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. a27

La afición de Chivas se ha cansado del mal pasado del equipo en esta temporada de la Liga Mx y rumbo al clásico nacional ante el América lanzaron reclamos a los jugadores. Lo que había comenzado como una serenata para apoyar al club tras su llegada a la Ciudad de México, se transformó en un episodio en el que los seguidores exigieron al plantel jugar “con huevos” para reponerse ante la crisis deportiva que enfrenta.

“Jugadores, la puta de su madre, a ver si ponen huevos, que Chivas es más grande”, gritaron los aficionados después de que integrantes del conjunto tapatío salieron del hotel donde se hospedaban, en el sur de la ciudad, para convivir con el grupo de personas que en un inicio les había llevado serenata con tambores y banderas rojiblancas.

Los reclamos se respaldan en los malos resultados que ha tenido el Guadalajara bajo el mando del argentino Gabriel Milito. Las Chivas, considerado como uno de los cuatro grandes del futbol mexicano, sólo han celebrado una victoria, arrastra cuatro duelos sin ganar y se encuentra en el antepenúltimo puesto de la tabla general.

Para el clásico nacional, los de Jalisco recuperaron a los zagueros José Castillo y Richy Ledezma, al tiempo que perdieron a Alan Mozo. En contraste, América llegará al estadio Ciudad de los Deportes ubicado en el segundo puesto de la clasificación y pondrá a prueba a su refuerzo francés Allan Saint-Maximin.