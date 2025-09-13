Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. a11

El primer periodo de inscripción para la venta de entradas de la Copa Mundial 2026 genera preguntas recurrentes entre los usuarios. En grupos de Facebook y plataformas relacionadas con la reventa de boletos, cientos de personas que lograron su registro en la página oficial de la FIFA desconocen el procedimiento en la asignación de horarios y la disponibilidad de tickets a partir del correo de aceptación enviado por el sistema. Ante la gran demanda prevista –1.5 millones de solicitudes de 210 países inscritos en las primeras 24 horas, según cifras oficiales–, los usuarios dedicados a la venta ilegal de entradas ofrecen servicios, de entre 150 y 200 pesos, para ayudar a quienes tienen problemas en realizar el trámite, sin que esto garantice su asistencia al torneo.

“¿Cuándo podremos hacer válidos los boletos?”, “¿Para qué sirven los RTB (Derechos de Compra)?” “¿Podré escoger asientos específicos?”, “¿Si compro un RTB el 25 de junio, eso elimina mi posibilidad de salir sorteado para el partido M66 en Guadalajara, que es al día siguiente?”. Desde el inicio del registro internacional, exclusivo el miércoles para tarjetahabientes Visa, los mensajes de aficionados que enfrentaron largas filas virtuales y fallas en la plataforma de la FIFA revelaron una experiencia poco satisfactoria. “No es el mejor partido, pero gasté 399 dólares por derecho a dos boletos en fase de grupos”, afirma Mauricio García, miembro del grupo “Mexicanos al Mundial 2026, boletos y hospedaje” en la red social Facebook, donde varias personas cobran por realizar el proceso de inscripción de otros usuarios.

A partir de imágenes compartidas que muestran el correo de aceptación de la FIFA, con el cual un aficionado acredita su registro para participar en la primera fase del sorteo aleatorio de boletos, grupos de personas contactan mediante mensajes privados a aquellos que tienen problemas para inscribir sus datos en el sitio oficial. “La página arrojaba un error cuando trataba de poner mi domicilio, eran tres campos y no sabía muy bien qué debía ir en el tercero”, señala Ivan Robledo, quien recibió asesoría vía remota de otro usuario a cambio de una transferencia de 150 pesos. “Había tardado casi 45 minutos tratando de hacerlo solo. El llenado lo hice yo, pero me fueron explicando paso a paso lo que debía poner en los espacios, al final tardé menos de 15 minutos”.