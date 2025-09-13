▲ Más allá de la derrama económica, el Gran Premio se ha vuelto una ventana para mostrar al mundo nuestra cultura y tradiciones, señaló el director de la F1, Federico González Compeán. Foto Germán Canseco

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. a10

Para celebrar el décimo aniversario del regreso de la Fórmula Uno al país, ayer fue inaugurada una exposición fotográfica conformada por 62 imágenes que retratan los momentos más emblemáticos del Gran Premio de la Ciudad de México, el cual, a decir de su director, Federico González Compeán, “se ha convertido en la mejor fiesta del calendario debido a la entrega y creatividad de nuestra gente y a la pasión de los aficionados, que no tiene comparación en el mundo”.

Indicó que en la exhibición, llamada “10 años de F1 en México” ubicada en la galería abierta Gandhi de las rejas del Bosque de Chapultepec, los visitantes “podrán admirar momentos que nos hicieron vibrar de emoción, como los podios de Checo Pérez, que hicieron gritar a millones de aficionados, porque fue la primera vez que un mexicano conquistó un logro en el podio en nuestro país, así como las victorias de pilotos que hoy ya son legendarios, como Lewis Hamilton y Max Verstappen.

“A través de este recorrido visual, revivimos una década de momentos inolvidables, llenos de velocidad, pasión y orgullo nacional. Cada imagen es un testimonio del impacto que ha tenido la Fórmula Uno en México, no sólo en la pista, sino también en el corazón de todas las personas que han hecho posibles estas nueve ediciones.”

Destacó también que durante esta década, el Gran Premio de la Ciudad de México “ha logrado salir adelante en situaciones complicadas para el país, como el temblor del 19 de septiembre de 2017 o la pandemia de covid-19”. Recordó que uno de los momentos más memorables de la competencia “fue cuando en la vuelta número 19 todos levantamos el puño en alto por el temblor. Fue un momento muy emotivo en el que el mundo volteó los ojos hacia México”.