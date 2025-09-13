Omar González Morales

La directora de orquesta Grace Echauri y la Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) celebrarán las fiestas patrias con el público con obras como Huapango, de José Pablo Moncayo, y Salón México, de Aaron Copland, que forman parte del Concierto mexicano que ofrecerán este fin de semana en la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

En entrevista con La Jornada, la maestra y directora invitada de la agrupación habló del reto de interpretar las siete piezas del programa. “Son partituras que nos dejaron una gran imagen y recuerdos de nuestra identidad, de quienes hemos nacido aquí y de aquellos vinieron de fuera y se enamoraron de nuestro país”.

El concierto está conformado por siete temas de compositores de antaño y contemporáneos: Ferial, de Manuel M. Ponce; Sensemayá, de Silvestre Revueltas; Salón México, de Aaron Copland; Maso Ye’eme, de Nubia Jaime Donjuan; Conga del fuego nuevo, de Arturo Márquez; Sones de mariachis, de Blas Galindo, y Huapango, de Moncayo.

“Estas piezas van de la mano; son como una retrospectiva del país. Me lo imagino como un abanico de épocas. Tenemos piezas que emulan danzas prehispánicas e indígenas, con el maravilloso trabajo de Manuel M. Ponce y de Nubia Jaime Donjuán, hasta la visión del emblemático Salón México, plasmada por Copland. Sin mencionar los ritmos afrocubanos de Sensemayá, de Revueltas, y Conga del fuego nuevo, de Márquez”, comentó.

Aseguró que el desafío de este concierto, donde coordinará a la OFCM, son los ritmos: “En muchas de las obras los encontramos de África o Cuba; entonces, vemos dos raíces muy importantes: lo nativo y la música que heredamos de otras culturas.

“Nuestras danzas, al plasmarlas con la visión europea, crean ritmos encontrados, muy enredados. Hay que ser muy precisos, porque si no arde Troya y puede causarse un gran problema. Con Salón México, un maestro me dijo: ‘esta obra está hecha para que te pierdas’, y tiene razón. Es muy complicada. Este programa no se trata de las melodías, ni del sonido: el reto son los ritmos”, explicó Grace Echauri.

Para la maestra, la gran sensibilidad del público lo llevará a disfrutar de este Concierto mexicano, pues aseguró que, “nosotros, como nativos de estas tierras, no va a faltar quien mueva el piecito, un poco el cuerpo, se van a llevar el gusto de todas las piezas, porque hay algunas que incluso nos dan ganas de levantarnos y ponernos a bailar. Es una alusión a nuestra alegría.