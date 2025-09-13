La DGB y trabajadores del SINAC acordaron reanudar actividades
Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 3
La Biblioteca Vasconcelos, ubicada en Eje 1 Norte sin número, reabrió ayer a las 15 horas, tras un paro de labores que realizaron los trabajadores del Sindicato Nacional de Cultura (SINAC) durante un día.
La Dirección General de Bibliotecas (DGB), unidad administrativa de la Secretaría de Cultura federal, informó en un comunicado que, tras una serie de reuniones con los representantes sindicales, se acordó reabrir el recinto para retomar sus actividades de manera regular.
Con la reapertura de la Biblioteca Vasconcelos se espera que los usuarios accedan nuevamente a los servicios y recursos que ofrece esa importante institución cultural.
En el comunicado, la Dirección General de Bibliotecas se comprometió a seguir trabajando para brindar un espacio de aprendizaje y cultura para todos.
De la misma forma, reiteró que mantendrá “un diálogo abierto y constante con el SINAC con el fin de generar rutas conjuntas de trabajo”.
“Necesita presupuesto”
El jueves pasado, los trabajadores agremiados cerraron la biblioteca tras exigir el cumplimiento de demandas como la evaluación de desempeño y los lineamientos sindicales.
En la asamblea informativa que sostuvieron los trabajadores comentaron que desde abril las autoridades administrativas de la DGB se comprometieron a dar seguimiento puntual a las inconformidades.
En redes sociales, los usuarios celebraron la reapertura de la Biblioteca Vasconcelos por considerarla un paraíso de lectura, aunque reconocieron que “necesita un gran presupuesto para su funcionamiento”.
Una de las usuarias, Chris Carvel, comentó en Facebook: “Entiendo lo que pasa, porque las instalaciones están en mal estado, sobre todo los elevadores, que nunca recibieron mantenimiento adecuado”.
El Comité Ejecutivo Nacional del SINAC se reunirá con las autoridades el 22 de septiembre para revisar el tema salarial, así como la medidas a tomar dependiendo de la respuesta.