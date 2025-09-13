De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 3

La Biblioteca Vasconcelos, ubicada en Eje 1 Norte sin número, reabrió ayer a las 15 horas, tras un paro de labores que realizaron los trabajadores del Sindicato Nacional de Cultura (SINAC) durante un día.

La Dirección General de Bibliotecas (DGB), unidad administrativa de la Secretaría de Cultura federal, informó en un comunicado que, tras una serie de reuniones con los representantes sindicales, se acordó reabrir el recinto para retomar sus actividades de manera regular.

Con la reapertura de la Biblioteca Vasconcelos se espera que los usuarios accedan nuevamente a los servicios y recursos que ofrece esa importante institución cultural.

En el comunicado, la Dirección General de Bibliotecas se comprometió a seguir trabajando para brindar un espacio de aprendizaje y cultura para todos.

De la misma forma, reiteró que mantendrá “un diálogo abierto y constante con el SINAC con el fin de generar rutas conjuntas de trabajo”.

“Necesita presupuesto”

El jueves pasado, los trabajadores agremiados cerraron la biblioteca tras exigir el cumplimiento de demandas como la evaluación de desempeño y los lineamientos sindicales.