▲ El proyecto La tierra habló se inició con el ciclo Entre escombros… Continuará los días 18, 19 y 20 con encuentros callejeros independientes y actividades en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, así como en el local de la Unión de Vecinos y Damnificados. Foto cortesía de la agrupación

Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 3

El papel que jugaron los grupos de danza independientes después del terremoto de 1985 es una historia que apenas se empieza a escribir. A iniciativa de Barro Rojo Arte Escénico (BRAE) ese relato comienza a recuperarse, y en ese proceso se han sumado otras voces.

El proyecto La tierra habló, impulsado por BRAE, en conmemoración del 40 aniversario del sismo, se inició con el ciclo de charlas Entre escombros… Continuará los días 18, 19 y 20 con encuentros callejeros de grupos dancísticos independientes, así como actividades en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y en el local de la Unión de Vecinos y Damnificados (UVyD), en la colonia Roma, surgida tras los trágicos sucesos, y convertida en un soporte para la actividad artística.

“Hemos bailado entre ruinas, entre muros caídos, sobre polvo. Con miedo en la espalda, con rabia en las piernas y brazos, con esperanza colgando del pecho”, recordó Laura Rocha, directora actual de BRAE. Para la coreógrafa, el proyecto busca “visibilizar” la danza, aunque también retomar la propuesta de los años 80, en que “íbamos a cada uno de los campamentos, o adonde se requería para presentarnos, y, sobre todo, solidarizarnos con los damnificados”.

La tierra habló es una oportunidad para “rencontrarnos, volvernos a agrupar, y preguntar, ¿podemos ir juntos? Porque las necesidades son comunes. Ver si podemos trabajar de manera conjunta, que no sólo sea a partir de un fenómeno natural, en este caso, el sismo”.

“La historia oficial borró nuestro movimiento”

En su intervención, Rocha fue al grano y preguntó, ¿qué fue del movimiento cuando pasó el temblor? A lo que contestó: “La historia oficial lo borró. Se olvidaron de las compañías independientes, del gremio artístico, de los cuerpos que dieron más que tiempo, presencia, cuidado, vida. No se menciona a las coreografías que convirtieron el dolor en movimiento. Ni los foros que abrieron para alojar a quienes ya no tenían casa. Ni a las funciones donde se pedía víveres en lugar de boletos. Todo esto quedó fuera del relato oficial. Y, sin embargo, fue lo que sostuvo la esperanza”.