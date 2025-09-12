Joshua Reyes Sámano

Saúl Canelo Álvarez se convertiría en el deportista mexicano mejor pagado en la historia con más de 100 millones de dólares por su combate ante el estadunidese Terence Crawford, anunció Turki al Sheikh, asesor de la corte real de Arabia Saudita, responsable de organizar eventos deportivos descomunales en su país.

“Creo que estás equivocado, el contrato de Canelo con nosotros es un poco más grande que eso”, dijo en la conferencia de prensa vía remota antes de la pelea de mañana en el Allegiant Stadium de Las Vegas. “¿Por qué le bajas al monto? Estoy peleando por más”, ironizó Álvarez ante preguntas de la prensa.

Hasta el momento, la bolsa más grande para un boxeador en la historia de la disciplina fue para Floyd Mayweather Jr en su combate ante Manny Pacquiao en la denominada “Pelea del siglo”, por un monto de alrededor de 300 millones de dólares de acuerdo con reportes de ESPN y DAZN.

El Canelo ha reiterado en numerosas ocasiones que ha logrado todo en el boxeo, desde múltiples títulos mundiales hasta enormes bolsas en sus funciones. A pesar de poseer un récord de victorias casi impecable, con 63 triunfos, dos empates y el mismo número de derrotas, un sector de la afición mexicana no coincide con esa afirmación, al cuestionarlo después de cada enfrentamiento por no brindar memorables actuaciones, respecto a otros púgiles tricolores.

“La verdad no sé si van a valorar más mi carrera cuando me retire , la gente nunca está contenta y no me preocupa mucho tampoco. Al final de cuentas son opiniones, si me hubiera afectado no hubiera logrado nada, y si fuera fácil todos estarían aquí”, comentó el tapatío.

Crawford, quien dominó la categoría de los superligeros, después los welter y hoy es campeón superwelter, subió dos divisiones para medirse al mexicano en busca del campeonato indiscutido de los supermedianos. El Canelo es consciente que está ante uno de los mayores retos de su carrera, el cual podría representar la victoria tan anhelada por su público, así como una derrota imposible de olvidar.