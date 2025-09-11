Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 7

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, dijo que las dirigencias estatales de su partido tendrán libertad de definir si contienden en alianza en los próximos comicios. “No se les va a forzar a ir en una coalición si no hay un buen trato, como fue el caso de Tamaulipas”.

Velasco Coello explicó que en Tamaulipas, el Verde tenía cuatro diputados locales y legisladores federales y lo que “algunos de ellos comentaron es que supuestamente habían recibido presiones del gobierno estatal… para que dejaran las filas del Verde y se fueran a Morena”.

Lógicamente, señaló que hubo correligionarios que se molestaron e hicieron declaraciones de que si así iba a ser la situación en esa entidad, el Partido Verde iba a competir solo en las elecciones locales. Pero esto no tiene que ver con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien ratificó que la seguirán apoyando.