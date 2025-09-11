Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 7
El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, dijo que las dirigencias estatales de su partido tendrán libertad de definir si contienden en alianza en los próximos comicios. “No se les va a forzar a ir en una coalición si no hay un buen trato, como fue el caso de Tamaulipas”.
Velasco Coello explicó que en Tamaulipas, el Verde tenía cuatro diputados locales y legisladores federales y lo que “algunos de ellos comentaron es que supuestamente habían recibido presiones del gobierno estatal… para que dejaran las filas del Verde y se fueran a Morena”.
Lógicamente, señaló que hubo correligionarios que se molestaron e hicieron declaraciones de que si así iba a ser la situación en esa entidad, el Partido Verde iba a competir solo en las elecciones locales. Pero esto no tiene que ver con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien ratificó que la seguirán apoyando.
“Las dirigencias locales van a tener libertad para si existen proyectos que se puedan realizar, pues podemos ir en alianzas y si suceden casos como…en Tamaulipas, las dirigencias locales podrán tener la libertad de competir de manera autónoma e independiente”, añadió en senador pevemista.
El chiapaneco resaltó que para el proceso electoral de 2027 aún falta tiempo y se analizarán las alianzas en cada entidad de la Federación en disputa de manera particular.
Velasco apuntó que su partido por si solo puede ganar gubernaturas importantes, aunque todo dependerá de los liderazgos que se tengan. Sobre la candidatura al gobierno de San Luis Potosí, donde el gobernador pretende dejar a su esposa en ese cargo, expuso que hay muy buenos perfiles y hay que encuestarlos en su momento.