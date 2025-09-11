Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en defensa de la propuesta gubernamental de incrementar el impuesto a las bebidas azucaradas subrayando que el objetivo no es recaudatorio sino de reforzamiento a las políticas de salud. “Ojalá no recaudemos nada por refrescos, ¿por qué?, porque lo que queremos es que se dejen de consumir tantas bebidas de ese tipo”, declaró durante su conferencia matutina.

Al destacar que el paquete presupuestal no contiene incrementos en el impuesto al valor agregado (IVA), como ocurrió con Felipe Calderón, o al gravámen sobre la renta, como se hizo con Enrique Peña Nieto, se refirió a otras medidas para elevar la capacidad recaudatoria del gobierno federal como son adecuaciones a la Ley de Aduanas, que permita mayor captación en ese rubro. Entre estas acciones, también resaltó la cancelación de la deducibilidad de las aportaciones de las organizaciones de crédito al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Destaca Hacienda rescate bancario

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, afirmó que las proyecciones de lo que podrá captarse por este concepto son 10 mil millones de pesos. “La eliminación de la deducibilidad de las cuotas que la banca múltiple destina al pago de los pasivos del Fobaproa, es un tema de armonía fiscal. En otras jurisdicciones, Estados Unidos y Canadá, no es deducible. Estamos haciendo armónica la contribución con la deducción, no es posible que se deduzca un gasto que va al rescate de los propios bancos.