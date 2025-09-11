De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. a11

En cada carrera Isaac del Toro confirma que es un ciclista de élite. El mexicano, del equipo UAE Emirates XRG, consiguió su victoria 11 de la temporada al conquistar ayer el Giro de Toscana, recorrido de 189.40 kilómetros con salida y meta en Pontedera, Italia.

Del Toro demostró nuevamente su potencia en las piernas al separarse de los líderes en los últimos 30 kilómetros para llegar en solitario a la meta. Sin preocupación alguna, el mexicano levantó los brazos, saludó al público y sumó otro triunfo a su palmarés, que incluye un subcampeonato en el Giro de Italia, la conquista de la Vuelta a Burgos, así como los triunfos en las clásicas Terres de l’Ebre y Milano-Torino.

Por instantes, el semblante del bajacaliforniano no mostraba signos de dolor a pesar de lidiar con dos subidas al Monte Serra, en medio de un clima lluvioso y con neblina. Con paciencia esperó el momento oportuno para atacar y en instantes dejó en el camino al ecuatoriano Richard Carapaz, quien finalizó noveno.

“Queríamos hacer una cosa así con el equipo, no era fácil, pero teníamos que creer que se podía. Estoy contento con el trabajo que ha hecho UAE Emirates, me pone muy feliz. El plan era ganar la carrera, sin poner en riesgo lo que queda del calendario, pero alegre de ganar otra prueba, esto no es normal”, declaró.