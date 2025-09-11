Jueves 11 de septiembre de 2025, p. a11
En cada carrera Isaac del Toro confirma que es un ciclista de élite. El mexicano, del equipo UAE Emirates XRG, consiguió su victoria 11 de la temporada al conquistar ayer el Giro de Toscana, recorrido de 189.40 kilómetros con salida y meta en Pontedera, Italia.
Del Toro demostró nuevamente su potencia en las piernas al separarse de los líderes en los últimos 30 kilómetros para llegar en solitario a la meta. Sin preocupación alguna, el mexicano levantó los brazos, saludó al público y sumó otro triunfo a su palmarés, que incluye un subcampeonato en el Giro de Italia, la conquista de la Vuelta a Burgos, así como los triunfos en las clásicas Terres de l’Ebre y Milano-Torino.
Por instantes, el semblante del bajacaliforniano no mostraba signos de dolor a pesar de lidiar con dos subidas al Monte Serra, en medio de un clima lluvioso y con neblina. Con paciencia esperó el momento oportuno para atacar y en instantes dejó en el camino al ecuatoriano Richard Carapaz, quien finalizó noveno.
“Queríamos hacer una cosa así con el equipo, no era fácil, pero teníamos que creer que se podía. Estoy contento con el trabajo que ha hecho UAE Emirates, me pone muy feliz. El plan era ganar la carrera, sin poner en riesgo lo que queda del calendario, pero alegre de ganar otra prueba, esto no es normal”, declaró.
El pedalista de Ensenada finalizó el recorrido en 4 horas 25 minutos y 38 segundos, seguido del australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), quien concluyó 10 segundos después, y del belga Steff Cras (Total Energies).
El Giro de Toscana forma parte de los circuitos continentales de la Unión Ciclista Internacional dentro del calendario Europa Tour. Aunque históricamente la mayoría de los campeones han sido italianos, en las últimas cinco ediciones fueron extranjeros.
Con esta victoria, el UAE Team Emirates impuso récord de triunfos en la temporada con 82, una más que el año pasado y a tres de igualar el registro histórico del Columbia HTC, que consiguió 85 en 2009.
Esta es la primera de tres carreras que el mexicano deberá enfrentar esta semana, ya que hoy competirá en la Copa Sabatini y el domingo en el Trofeo Matteoti. Hace unos días, se subió a lo más alto del podio en la edición 47 del Gran Premio Industria & Artigianato de Larciano, al imponerse en el sprint al italiano Christian Scaroni (XDS-Astana) y a Davide Piganzoli (Polti-VisitMalta).
Del Toro ocupa el sexto sitio del ranking mundial de ciclismo y competirá como seleccionado mexicano en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, que se llevará a cabo del 21 al 28 de septiembre en Kigali, Ruanda.