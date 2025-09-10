Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 15

El titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, encabezó el pase de revista del contingente naval que participará en el desfile del 16 de septiembre, cuando se conmemore el 215 aniversario del inicio de la lucha de Independencia.

La parada militar “será un éxito, un motivo de profundo orgullo para el pueblo de México, ya que demostramos que el poder naval de la nación radica en su gente y su inquebrantable vocación de servicio”, afirmó el vicealmirante Sergio Marín Cárdenas.

Acompañado del alto mando naval, Morales Ángeles supervisó el adiestramiento y despliegue que realizaron alrededor de 2 mil 900 efectivos.

Este año también se destacará la conmemoración de los 200 años de la consolidación de la Independencia nacional, cuando en 1825, a bordo de una fragata, tropas dirigidas por Pedro Sáinz de Baranda expulsaron de la fortaleza de San Juan de Ulúa, en el Puerto de Veracruz, a las últimas tropas españolas que se resistían a reconocer la independencia mexicana.