Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 25
Dubái. Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Irán, la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe, entre otros países y organismos de la región se sumaron a la cascada de enérgicas condenas al ataque israelí contra el liderazgo de Hamas reunido en Qatar, al considerarlo una nueva violación a la soberanía nacional de un país.
El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán Al Saud, repudió el ataque y ofreció ayuda a Qatar para garantizar su seguridad, mientras Jordania respaldó cualquier medida que adopte el emirato para defenderse de las agresiones de Israel.
En declaraciones en línea, Emiratos Árabes Unidos expresó solidaridad y apoyo a cualquier decisión que proteja su seguridad, la de sus ciudadanos y residentes.
La cancillería emiratí resaltó la necesidad de detener inmediatamente la escalada militar, tras advertir que “la continuación de tales acciones socavará la seguridad regional, y arrastrará a la zona por un camino peligroso que tendrá consecuencias desastrosas para la paz y la seguridad internacionales”.
Irán advirtió que el bombardeo israelí representó “un acto criminal” y un hecho “extremadamente peligroso” para la seguridad y la estabilidad en la región, declaró el portavoz de la cancillería iraní, Ismail Baghaei. Siria alertó que “es una peligrosa escalada que amenaza a la seguridad de la zona”.
El jefe del gobierno de Líbano, Nawaf Salam, pidió a la comunidad internacional detener las acciones militares israelíes, que calificó de amenaza para la estabilidad regional.
Egipto, que también es mediador en las negociaciones, expresó su enérgica condena y denunció la agresión que pretendió asesinar a la delegación que estaba en la capital para “debatir las vías para alcanzar un acuerdo de alto el fuego”.
La acción “demuestra que Israel busca perpetuar la guerra”, sentenció Ankara.
El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, suscribió que el ataque fue una violación flagrante a la soberanía de Qatar.