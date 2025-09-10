Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 25

Dubái. Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Irán, la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe, entre otros países y organismos de la región se sumaron a la cascada de enérgicas condenas al ataque israelí contra el liderazgo de Hamas reunido en Qatar, al considerarlo una nueva violación a la soberanía nacional de un país.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán Al Saud, repudió el ataque y ofreció ayuda a Qatar para garantizar su seguridad, mientras Jordania respaldó cualquier medida que adopte el emirato para defenderse de las agresiones de Israel.

En declaraciones en línea, Emiratos Árabes Unidos expresó solidaridad y apoyo a cualquier decisión que proteja su seguridad, la de sus ciudadanos y residentes.

La cancillería emiratí resaltó la necesidad de detener inmediatamente la escalada militar, tras advertir que “la continuación de tales acciones socavará la seguridad regional, y arrastrará a la zona por un camino peligroso que tendrá consecuencias desastrosas para la paz y la seguridad internacionales”.