Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 29

Con las recientes lluvias, las 210 presas principales del país se encuentra a 58 por ciento de su capacidad, correspondiente a 72 mil 159 millones de metros cúbicos de agua, luego de captar 6 mil 131 millones de metros cúbicos en los últimos 15 días, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la sesión quincenal del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, Daniel Arriaga Fuentes, subgerente de Hidrología Operativa, precisó que el llenado actual de los embalses tiene un déficit de 7 por ciento, equivalente a 5 mil 109 de metros cúbicos, pues el promedio nacional al 8 de septiembre es de 77 mil 268 millones de metros cúbicos.

Agregó que 74 presas reportan más de 100 por ciento de almacenamiento; 48 entre 75 y 100 por ciento; 39 entre 50 y 75 por ciento y 49 con menos de 50 por ciento, que estas últimas se encuentran en zonas con algún nivel de sequía.