Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 29
Con las recientes lluvias, las 210 presas principales del país se encuentra a 58 por ciento de su capacidad, correspondiente a 72 mil 159 millones de metros cúbicos de agua, luego de captar 6 mil 131 millones de metros cúbicos en los últimos 15 días, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Durante la sesión quincenal del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, Daniel Arriaga Fuentes, subgerente de Hidrología Operativa, precisó que el llenado actual de los embalses tiene un déficit de 7 por ciento, equivalente a 5 mil 109 de metros cúbicos, pues el promedio nacional al 8 de septiembre es de 77 mil 268 millones de metros cúbicos.
Agregó que 74 presas reportan más de 100 por ciento de almacenamiento; 48 entre 75 y 100 por ciento; 39 entre 50 y 75 por ciento y 49 con menos de 50 por ciento, que estas últimas se encuentran en zonas con algún nivel de sequía.
Se recupera el Cutzamala
Respecto al Sistema Cutzamala, Citlalli Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, indicó que el embalse está recuperado con 77.3 por ciento de su capacidad, correspondiente a 604.51 millones de metros cúbicos de agua, cuando hasta el 25 de agosto presentó 70.7 por ciento.
Precisó que la presa Valle de Bravo ya registra 322.82 millones de metros cúbicos (81.9 por ciento); la presa El Bosque cuenta con 144.38 millones de metros cúbicos (71.3 por ciento), y la Villa Victoria almacena 137.31 millones de metros cúbicos (73.9 por ciento).
En contraste, la directora recordó que el llenado del Cutzamala hasta el 8 de septiembre del año pasado, fue de 49 por ciento, que representa 383.11 millones de metros cúbicos, debido a la grave sequía que enfrentaba en ese momento el país.