▲ La seleccionada tapatía dio a México el mejor resultado de su historia en esta modalidad, en Corea del Sur. Foto World Archery

De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. a12

Cuando Maya Becerra dispara una flecha su puntería suele ser exacta. Tanto, que, en 2024, la arquera mexicana recibió la distinción de World Archery como la mayor tiradora de dieces de la temporada.

Ayer, en el Campeonato Mundial, la tapatía atinó nuevamente al centro de la diana y se convirtió en monarca del orbe en arco compuesto y le dio a nuestro país su mejor resultado en la historia en modalidad individual.

“Al final me costó mucho y apenas podía ver, así que sólo deseaba lo mejor. Rezaba a Dios o a quien fuera que respondiera para que me diera una buena flecha, y al final salió bien”, dijo.

En Gwangiu, Corea del Sur, Maya se impuso 147-146 a la salvadoreña Sofía Paiz en un duelo que se disputó bajo la lluvia. Fue la tercera presea en la cuenta personal de la tricolor, quien también subió al podio en arco compuesto mixto (bronce) y en equipo femenil (oro).

“La verdad estuve un poco nerviosa en las últimas flechas, pero logré superar mis inseguridades e imponerme a una rival muy talentosa. Ha sido una temporada espectacular para mí”, dijo.

La seleccionada, de 25 años, hizo válida su condición de líder del ranking mundial y consiguió el oro que en años anteriores se le había escapado. Becerra logró el bronce en la edición de Yankton 2021 y en Berlín 2023 mejoró su resultado al llevarse la plata. Ayer, finalmente alcanzó la cima del podio.

“La clave es la perseverancia, no perder de vista tus objetivos nunca, aunque las cosas no vayan como quieras.”

En cuartos de final, la jalisciense venció a la también mexicana, Mariana Bernal, en semifinales se impuso ante la colombiana Alejandra Usquiano (bronce) y en la disputa por el oro venció a la salvadoreña.