Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. a12
Cuando Maya Becerra dispara una flecha su puntería suele ser exacta. Tanto, que, en 2024, la arquera mexicana recibió la distinción de World Archery como la mayor tiradora de dieces de la temporada.
Ayer, en el Campeonato Mundial, la tapatía atinó nuevamente al centro de la diana y se convirtió en monarca del orbe en arco compuesto y le dio a nuestro país su mejor resultado en la historia en modalidad individual.
“Al final me costó mucho y apenas podía ver, así que sólo deseaba lo mejor. Rezaba a Dios o a quien fuera que respondiera para que me diera una buena flecha, y al final salió bien”, dijo.
En Gwangiu, Corea del Sur, Maya se impuso 147-146 a la salvadoreña Sofía Paiz en un duelo que se disputó bajo la lluvia. Fue la tercera presea en la cuenta personal de la tricolor, quien también subió al podio en arco compuesto mixto (bronce) y en equipo femenil (oro).
“La verdad estuve un poco nerviosa en las últimas flechas, pero logré superar mis inseguridades e imponerme a una rival muy talentosa. Ha sido una temporada espectacular para mí”, dijo.
La seleccionada, de 25 años, hizo válida su condición de líder del ranking mundial y consiguió el oro que en años anteriores se le había escapado. Becerra logró el bronce en la edición de Yankton 2021 y en Berlín 2023 mejoró su resultado al llevarse la plata. Ayer, finalmente alcanzó la cima del podio.
“La clave es la perseverancia, no perder de vista tus objetivos nunca, aunque las cosas no vayan como quieras.”
En cuartos de final, la jalisciense venció a la también mexicana, Mariana Bernal, en semifinales se impuso ante la colombiana Alejandra Usquiano (bronce) y en la disputa por el oro venció a la salvadoreña.
El éxito de Becerra es producto de más de una década de trabajo. Su carrera comenzó a despuntar en 2019 cuando se coronó en la Universiada Mundial, y desde entonces no ha dejado de brillar.
La mexicana acumula seis preseas de oro en lo que va de la temporada. Obtuvo dos medallas en los Juegos Mundiales de 2025, con una individual y otra de plata por equipos mixtos, así como seis metales en Campeonatos Mundiales de Tiro con Arco al Aire Libre entre 2021 y 2025. Su contribución ha sido clave para que nuestro país se mantenga como potencia de la especialidad.
El futuro luce prometedor para la arquera jalisciense, especialmente con la mirada puesta en Los Ángeles 2028, donde la disciplina debutará en la modalidad de equipos mixtos.
“Ojalá fueran más pruebas, pero es un inicio. Tenemos mucho que trabajar para que nuestro debut sea con un podio. Tenemos mucha ilusión de participar en un evento que es un sueño para cualquier atleta.”
“Siempre supe que quería ser la mejor, no sólo en México, sino en el mundo”, dijo en sus primeros años como seleccionada.
Hasta el momento nuestro país suma tres preseas en la justa del orbe; en todas, Maya ha participado.
La tapatía buscará cerrar con broche de oro su brillante temporada en la final de la Copa del Mundo, torneo que se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre en Nankín, China.