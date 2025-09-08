▲ El piloto de la escudería Red Bull y cuatro veces campeón del mundo celebra su tercer triunfo de la temporada. Foto Ap

Ap

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. a10

Monza. Después de varios meses sin conseguirlo, Max Verstappen tuvo un triunfo –y de manera dominante– en el Gran Premio de Italia, por delante de los contendientes al título, Lando Norris y Oscar Piastri, ambos integrantes del equipo McLaren.

Fue la primera victoria de Verstappen desde mayo, apenas la tercera de la temporada, en un espectacular fin de semana en Monza para el cuatro veces campeón del mundo de Red Bull, quien tuvo la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula Uno en el circuito el sábado para reclamar la pole.

“¡Eso fue increíble chicos! Bien hecho a todos”, dijo Verstappen por radio del equipo. “Lo ejecutamos realmente bien. Qué fin de semana increíble. Podemos estar realmente orgullosos de eso”.

Norris fue segundo, casi 20 segundos detrás de Verstappen, reduciendo la diferencia con Piastri en la carrera por el título a 31 puntos. Había comenzado el día a 34 unidades del piloto australiano, quien no estaba contento después de que se le ordenara dejar pasar a su compañero de equipo hacia el final de la carrera.

El cambio se produjo después de que Norris tuviera una parada en boxes lenta, lo que pareció poner sus posibilidades de título en mayor peligro cuando salió detrás de su compañero de equipo, pero McLaren ordenó a Piastri dejar pasar al piloto británico, lo cual hizo a pesar de quejarse sobre la decisión por la radio del equipo.