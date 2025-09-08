Activista pro Palestina irrumpe en Vuelta de España
Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 9
Roma. El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) conquistó la edición 47 del Gran Premio Industria & Artigianato de Larciano, al imponerse en el sprint al italiano Christian Scaroni (XDS-Astana) y a Davide Piganzoli (Polti-VisitMalta).
El joven de Ensenada, consolidado como una de las grandes figuras del pelotón internacional en 2025, completó los 196 exigentes kilómetros por la Toscana en cuatro horas, 32 minutos y 47 segundos. Su triunfo significó la victoria número 81 de la temporada para el UAE Team Emirates, que se acerca al récord histórico de Columbia-HTC en 2009.
La carrera, parte del calendario UCI ProSeries, se animó en la última subida al San Baronto, donde Del Toro respondió a los ataques de Scaroni, Piganzoli, Joris Delbove (Decathlon-AG2R La Mondiale) y Jan Christen (UAE Team Emirates). Al faltar 12 kilómetros, el mexicano lanzó una ofensiva clave en el descenso técnico hacia Larciano.
En el sprint final, Del Toro mostró frialdad y potencia para superar a sus rivales, firmando su décima victoria personal de la temporada y sucediendo en el palmarés a su compatriota de equipo, el suizo Marc Hirschi, ganador en 2024.
Siguen protestas
El danés Mads Pedersen se llevó este domingo la etapa 15 de la Vuelta a España, entre Vegadeo y Monforte de Lemos, marcada de nuevo por protestas pro palestinas que provocaron la caída del corredor español Javier Romo.
El grupo donde se encontraba el líder Jonas Vingegard llegó 13 minutos y 31 segundos más tarde –pero conserva el maillot rojo–, tomándose un día de relax sobre la bicicleta antes de la jornada oficial de descanso.
A falta de 56 kilómetros para la meta, un activista con una bandera palestina, quien se encontraba escondido entre unos árboles, intentó acceder a la calzada al paso de los ciclistas, pero tropezó y no logró su objetivo.
No obstante, Romo se giró hacia atrás para ver lo que había sucedido y en ese momento se cayó. Al irse al suelo se llevó consigo a Edward Planckaert. El corredor de Movistar se levantó, se dirigió al manifestante sin mayores incidentes y después siguió la carrera.
En la línea de meta, las fuer-zas de seguridad colocaron doble valla de seguridad ante los arreones de personas contrarias a la presencia de la formación Israel Primer-Tech.
Al menos 10 personas fueron arrestadas por alterar el orden público, según la prensa española, que añadió que activistas pro palestinos hackearon la emisora de radio Vuelta en algunos tramos de la etapa del sábado entre Avilés y La Farrapona. Interrumpieron con eslóganes y canciones reivindicativas.