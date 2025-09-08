▲ El bajacaliforniano se impuso en el sprint final del Gran Premio Industria & Artigianato de Larciano. Foto @isaac_deltoro_romero1

Prensa Latina y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 9

Roma. El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) conquistó la edición 47 del Gran Premio Industria & Artigianato de Larciano, al imponerse en el sprint al italiano Christian Scaroni (XDS-Astana) y a Davide Piganzoli (Polti-VisitMalta).

El joven de Ensenada, consolidado como una de las grandes figuras del pelotón internacional en 2025, completó los 196 exigentes kilómetros por la Toscana en cuatro horas, 32 minutos y 47 segundos. Su triunfo significó la victoria número 81 de la temporada para el UAE Team Emirates, que se acerca al récord histórico de Columbia-HTC en 2009.

La carrera, parte del calendario UCI ProSeries, se animó en la última subida al San Baronto, donde Del Toro respondió a los ataques de Scaroni, Piganzoli, Joris Delbove (Decathlon-AG2R La Mondiale) y Jan Christen (UAE Team Emirates). Al faltar 12 kilómetros, el mexicano lanzó una ofensiva clave en el descenso técnico hacia Larciano.

En el sprint final, Del Toro mostró frialdad y potencia para superar a sus rivales, firmando su décima victoria personal de la temporada y sucediendo en el palmarés a su compatriota de equipo, el suizo Marc Hirschi, ganador en 2024.

Siguen protestas

El danés Mads Pedersen se llevó este domingo la etapa 15 de la Vuelta a España, entre Vegadeo y Monforte de Lemos, marcada de nuevo por protestas pro palestinas que provocaron la caída del corredor español Javier Romo.