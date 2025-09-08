Nayelli Ramírez Bautista

Cerca de 40 por ciento de los proyectos presentados para la consulta sobre presupuesto participativo 2025 fueron rechazados por los órganos dictaminadores de las alcaldías, reveló el consejero electoral Ernesto Ramos Mega, quien señaló que esta cifra refleja la necesidad de revisar los perfiles de quienes lo integran y la normatividad que regula su funcionamiento, “ya que representan una de las etapas más delicadas del proceso”.

Destacó que muchos de los proyectos desechados estaban vinculados a actividades deportivas, culturales, artísticas y talleres comunitarios, cuyo propósito es fortalecer la convivencia y el tejido social, y “en su lugar los recursos se destinan a temas de infraestructura que muchas veces las propias alcaldías tienen que desarrollar de acuerdo con sus obligaciones, como luminarias, asfaltado, tapar baches, etcétera”, apuntó.

En ese tenor, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que evaluará el desempeño de los órganos de las 16 alcaldías, responsables de analizar y determinar los proyectos que cumplían con los requisitos técnicos, jurídicos, ambientales y financieros para su ejecución. Para ello, la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación y las 33 direcciones distritales, con la coordinación de la secretaría ejecutiva, aplicarán la metodología de evaluación.