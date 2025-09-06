Saúl Maldonado

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 8

Durango. Elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron ayer un cateo en las oficinas de Gómez Palacio de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), cuyo dirigente nacional es el diputado morenista Pedro Haces.

Aunque las autoridades federales no habían emitido hasta anoche un comunicado oficial, testigos aseguraron que las fuerzas de seguridad llegaron al lugar poco después de las 5 de la tarde y derrumbaron las puertas de acceso e impidieron el paso a civiles y trabajadores de la Catem. Permanecieron en el inmueble durante varios minutos. Al cierre de la edición, se desconoce si los uniformados extrajeron documentos u otros objetos del lugar.

Este operativo se efectúa semanas después de que empresarios, productores agrícolas, ganaderos, transportistas y comerciantes de la región denunciaran públicamente a la Catem por presuntas extorsiones y cobro de piso, disfrazados de “cuotas sindicales”.