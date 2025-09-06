De La Redacción

Jeffrey Sachs, el economista estadunidense y experto en desarrollo sostenible, afirmó que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tendría que haber dejado de existir hace décadas, tras cumplir el propósito para el cual fue creada.

“La OTAN debería haberse disuelto en 1990, cuando el presidente (de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,Mijaíl) Gorbachov disolvió el Pacto de Varsovia”, señaló Sachs, en declaraciones a la agencia RIA Novosti. El experto indicó que la alianza atlántica “fue un tratado de defensa contra la Unión Soviética, que ya no existe. En ese sentido, la OTAN ha sobrevivido a su función”, remarcó.

Sachs destacó que el bloque militar “se ha convertido en una herramienta de expansión del poder estadunidense, que no es lo que debería ser la OTAN”, informó Russia Today.