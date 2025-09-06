▲ Fuerzas especiales ucranias desembarcan en una isla del mar Negro para reforzar la vigilancia ante la ofensiva rusa. Foto Afp

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 20

Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este viernes que está dispuesto a reunirse con su colega de Ucrania, Volodymir Zelensky, pero no ve mucho sentido en ello y, en cualquier caso, insiste en que ese hipotético encuentro podría tener lugar en un solo sitio: Moscú, la capital rusa, al tiempo que se opone a la presencia de tropas extranjeras en el vecino país eslavo antes o después de la firma de un acuerdo de paz.

El titular del Kremlin hizo estos pronunciamientos en Vladivostok, tras la sesión plenaria del Foro Económico de Oriente.

Indicó que Ucrania no quería negociar con Rusia y ahora insiste en hacerlo. “Pero si alguien me dice que quiere dialogar y tengo que ir ahí o allá es demasiado pedir. Quien quiera realmente reunirse conmigo, estoy listo. El mejor lugar para ello es la capital de Rusia, Moscú”, así reiteró Putin su oferta, hecha en Pekín el miércoles, y que Ucrania calificó de inmediato, por boca de su canciller, Andrii Sybiha, de “tomadura de pelo”.

El mandatario ruso expresó que “ya he dicho que no le veo mucho sentido (a reunirme con Zelensky). ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible ponerse de acuerdo con la parte ucrania sobre las cuestiones claves. Incluso si hubiera voluntad política, lo que dudo, hay dificultades legales y técnicas”, explicó.

Desde el punto de vista de Putin, habría que resolver el estatus legal de los territorios (bajo control ruso y los que aún reclama como propios), dado que cualquier acuerdo en esta materia tendría que ser aprobado en referendo y, para convocarlo, primero hay que levantar la ley marcial en Ucrania.