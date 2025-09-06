Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 22

Oaxaca, Oax., Integrantes de la Coordinadora Contra la Represión y por la Justicia tomaron ayer las oficinas del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco), donde se celebraría un conversatorio; denunciaron que en esa actividad participó Raúl Rangel González, alcalde de San Mateo del Mar, señalado como autor intelectual de la masacre de Huazatlán de Río, agencia de San Mateo, en junio de 2020.

Los manifestantes, entre ellos familiares de las 15 personas asesinadas en Huazatlán, indicaron que no es posible que “este sujeto, aunque sea presidente municipal”, haya sido invitado a este tipo de actividades.

Elizabeth Sánchez González, presidenta del Ieepco, llegó al lugar y se acercó a los inconformes para solicitarles que permitieran el ingreso del público; pero le cuestionaron la invitación a Rangel González y acusaron al instituto de pretender lavar la imagen del alcalde con esa actividad sobre sistemas normativos indígenas. Subrayaron que la presencia del político era un insulto para las víctimas directas e indirectas, pues, dicen, orquestó el ataque de Huazatlán; mientras la fiscalía estatal no lo ha detenido.