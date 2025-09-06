Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 15

Grupo Carso y América Móvil continuarán invirtiendo en el país para estar en línea con el crecimiento de la economía mexicana y la prosperidad compartida que busca alcanzar la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mediante el Plan México, señaló Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de ambos conglomerados.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir invirtiendo, trabajando, creando y sobre todo creyendo profundamente en México como siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos”, dijo el empresario al inaugurar México siglo XXI: Mentes que iluminan el futuro, la reunión anual de becarios de la Fundación Telmex-Telcel.

“Como lo establece el Plan México, con una inversión anual de al menos 25 por ciento del producto interno bruto, compuesto en más de 80 por ciento por la inversión privada nacional, buscando lograr crecimientos superiores a 4 por ciento, las expectativas para el país en los próximos 10 años son muy alentadoras para generar desarrollo, empleo, alcanzar un ingreso per cápita de alrededor de 20 mil dólares y mejorar sustancialmente el nivel socioeconómico de toda la población”, señaló en el acto al que acudió el empresario más acaudalado del país, Carlos Slim Helú, así como Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Es crucial la conectividad

Slim Domit recordó que la era actual está marcada por la conectividad, la cual permite la inclusión. “En Telmex y Telcel somos plenamente conscientes de la importancia y la responsabilidad que implica el desarrollo de las telecomunicaciones y la conectividad. Hace más de tres décadas transformamos a una empresa pública de telefonía ineficiente y obsoleta en una de clase mundial. Lo logramos a través de sólidos procesos de capacitación, desarrollo, innovación, competitividad y eficiencia, respaldados por agresivos y permanentes programas de inversión en un sector progresivamente dinámico de constantes cambios tecnológicos y avances continuos”, señaló.