Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 14

Madrid. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el órgano regulador español de las empresas cotizadas, autorizó la oferta pública de adquisición (OPA) de carácter hostil presentada por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) para absorber la entidad financiera catalana Banco Sabadell, especializado en el crédito a las pequeñas y medianas empresas. La operación llega a su parte final después de un largo proceso en el que hubo tensiones con los gobiernos español y catalán, presididos por los socialistas Pedro Sánchez y Salvador Illa, quienes expresaron sus reticencias a la maniobra.

Como paso previo a la ejecución de la OPA hostil era necesario que la CNMV autorizara el folleto presentado por el BBVA con su plan de compra y de gestión a mediano plazo de las entidades financieras, que finalmente aprobó y, además, sin mejorar la oferta de canje por acción ofrecida por la entidad financiera vasca, que es de una acción del BBVA y 70 céntimos en efectivo por cada 5.54 acciones del Sabadell. El periodo de aceptación de la compra será de 30 días naturales, el mínimo que exige la normativa, empezará el próximo lunes y terminará el 7 de octubre, con lo que se prevé que el 14 del mismo mes se publicará el resultado de la oferta, y entre los días 17 y 20 se liquidará.