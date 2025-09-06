Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 13

A los proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex) se les han pagado cerca de 240 mil millones de pesos y el lunes inicia una nueva ronda a través de un instrumento financiero de la Secretaría de Hacienda y Banobras, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Resaltó que el próximo pago “está asociado a lo que se ha invertido este año, entonces se está cubriendo prácticamente todo”. Se da cumplimento a la ley, sostuvo.

Manifestó que “ha sido un trabajo muy detallado de la nueva administración de Pemex, de Hacienda y he estado participando personalmente –a veces dos veces por semana nos reunimos– en este esquema: resolver sus problemáticas y la perspectiva hacia el futuro”.

Hasta el 30 de junio pasado, la deuda de Pemex con sus proveedores era de 430 mil 540 millones de pesos, equivalente a 22 mil 789 millones de dólares, de acuerdo con datos de la empresa.

En su conferencia de prensa, la Presidenta indicó que el principal problema de Pemex es la deuda contraída durante el periodo neoliberal, particularmente en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“En estos años nos toca pagar de amortización 300 mil millones de pesos, un punto del PIB (producto interno bruto)”, agregó.

¿Cómo es posible que en 2007 se tuvieran 46 mil millones de dólares de deuda y haya pasado (en 2018) a 105 mil millones?, cuestionó.