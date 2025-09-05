▲ Las sustancias químicas eran transportadas en dos buques y habrían servido para fabricar 189 mil kilos de la droga, de acuerdo con la fiscal del distrito de Columbia. Foto Afp

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 12

Pasadena. Estados Unidos anunció ayer la incautación de 13 mil barriles que contenían unos 300 mil kilos de químicos utilizados para la fabricación de metanfetamina que, de acuerdo con las autoridades federales, procedían de China y estaban destinados al cártel de Sinaloa en México.

La fiscal para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro, viajó hasta Texas para realizar el anuncio junto con el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, en lo que denominaron “la mayor incautación de precursores químicos para drogas realizada por Estados Unidos”.

Pirro detalló que se trató de “dos cargamentos con sustancias químicas transportados en dos buques diferentes en altamar y enviados al cártel de Sinaloa. De China a México. El puerto de descarga principal era Shanghái, China, y el de llegada, México”.