Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 11

A escala global, los gobiernos hablan de aplicar políticas públicas para que todas las personas tengan igualdad de oportunidades, lo cual es falso, porque éstas no sólo dependen del mérito propio, sino que muchas veces tienen que ver con la buena suerte de cada quien y la familia a que pertenecen, aseveró el filósofo político y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Harvard y Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2018, Michael J. Sandel.

Tras dedicar años de estudio a la “tiranía del mérito” y ahora explorar los dilemas éticos de la inteligencia artificial, los chatbots y las redes sociales, el también miembro de la Academia Estadunidense de las Artes y las Ciencias afirmó que “la parte oscura de la meritocracia es que corroe al bien común”, pues da la oportunidad a los exitosos de “agasajarse de su propio éxito”, pensando en que es mérito propio aun teniendo las mismas oportunidades, lo cual no es realmente así.

En un conversatorio en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sandel señaló que “la meritocracia aun perfecta nos hace ver hacia abajo a los menos afortunados”, quienes al mismo tiempo crean un resentimiento y “por eso la meritocracia hace que la solidaridad sea imposible en las sociedades actuales”, alertó.