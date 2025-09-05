▲ La actriz italiana Anna Foglietta, acompañada de algunos activistas, ondea una bandera palestina en apoyo a los habitantes de Gaza y a la Flotilla Global Sumud, durante el 82 Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de esa ciudad. Foto Afp

Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 9

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que se mantiene atenta para brindar protección consular y acompañamiento a los seis mexicanos que forman parte de la tripulación de la Flotilla Global Sumud, que se dirige a la franja de Gaza con el propósito de abrir un canal humanitario que permita el ingreso de alimentos y medicinas.

El canciller Juan Ramón de la Fuente indicó que el consulado de México en Barcelona mantiene contacto permanente con los connacionales y que las embajadas mexicanas en la región han sido alertadas para atender cualquier solicitud de asistencia.

Este anuncio se dio durante la inauguración de la decimotercera Feria del Libro de Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero, donde De la Fuente, acompañado por el director del instituto, Juan José Bremer, escuchó, de acuerdo con la SRE, a un grupo de personas que buscan velar por la protección de los connacionales que viajaron a la franja de Gaza.