Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 9
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que se mantiene atenta para brindar protección consular y acompañamiento a los seis mexicanos que forman parte de la tripulación de la Flotilla Global Sumud, que se dirige a la franja de Gaza con el propósito de abrir un canal humanitario que permita el ingreso de alimentos y medicinas.
El canciller Juan Ramón de la Fuente indicó que el consulado de México en Barcelona mantiene contacto permanente con los connacionales y que las embajadas mexicanas en la región han sido alertadas para atender cualquier solicitud de asistencia.
Este anuncio se dio durante la inauguración de la decimotercera Feria del Libro de Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero, donde De la Fuente, acompañado por el director del instituto, Juan José Bremer, escuchó, de acuerdo con la SRE, a un grupo de personas que buscan velar por la protección de los connacionales que viajaron a la franja de Gaza.
El canciller subrayó que la política exterior mexicana tiene como compromiso velar por la seguridad y los derechos de sus ciudadanos en el extranjero.
En la ceremonia de inauguración de la feria, De la Fuente exhortó también a las nuevas generaciones de diplomáticos mexicanos a mantener el humanismo como eje rector de su labor; destacó que la diplomacia debe preferir siempre el acuerdo a la imposición. Recordó que la lectura y el debate son herramientas fundamentales para fortalecer el servicio exterior, pues “rescatan y fortalecen la dignidad de todas las personas”.
La Feria del Libro de Relaciones Internacionales se realiza del 4 al 6 de septiembre con la participación de 53 expositores y la presentación de 11 publicaciones, conversatorios y mesas de diálogo sobre los principales retos de la diplomacia contemporánea.