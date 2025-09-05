Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 9

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que se presione a funcionarios y empleados del gobierno federal a fin de que compren boletos para el sorteo del 15 de septiembre de la Lotería Nacional.

Con este sorteo se espera recaudar 800 millones de pesos, que serán destinados a los consulados de México en Estados Unidos, a fin de ampliar los apoyos a los migrantes mexicanos ante las políticas antimigratorias de Donald Trump.

Consultada al respecto en la mañanera de ayer en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo señaló que la Lotería Nacional sólo ha invitado a los servidores públicos a que compren su cachito y subrayó: “Nadie está obligado (…) Nunca lo haríamos de forma obligatoria”.