Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 9
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que se presione a funcionarios y empleados del gobierno federal a fin de que compren boletos para el sorteo del 15 de septiembre de la Lotería Nacional.
Con este sorteo se espera recaudar 800 millones de pesos, que serán destinados a los consulados de México en Estados Unidos, a fin de ampliar los apoyos a los migrantes mexicanos ante las políticas antimigratorias de Donald Trump.
Consultada al respecto en la mañanera de ayer en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo señaló que la Lotería Nacional sólo ha invitado a los servidores públicos a que compren su cachito y subrayó: “Nadie está obligado (…) Nunca lo haríamos de forma obligatoria”.
Exhortó a la ciudadanía a apoyar el objetivo del sorteo del 15 de septiembre. “Recuerden, todas y todos: compren su cachito de Lotería porque está dedicado a las y los migrantes. Lo que se recaude es para apoyar a nuestros consulados para que puedan tener mayores apoyos a nuestros compatriotas en Estados Unidos.
Hace unos días, trabajadores del gobierno denunciaron que estaban siendo obligados a comprar boletos de Lotería para el sorteo del 15 de septiembre como condición para conservar sus empleos.
El pasado 25 de julio, en la mañanera, la presidenta Sheinbaum Pardo anunció este sorteo, para el cual la Lotería Nacional emitió 4 millones de boletos y lleva por lema “México con M de Migrante”.