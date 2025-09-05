Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 9

Con la publicación del Programa Sectorial de Gobernación 2025-2030, esta secretaría definió una “hoja de ruta” para la atención de las demandas sociales y a la vez revertir las omisiones de los sexenios anteriores al iniciado en 2018, que ocasionaron una “crisis” por falta de “confianza” en las autoridades.

La dependencia se planteó seis objetivos, entre ellos consolidar una gobernanza que responda a las necesidades de la población, fortalecer la coordinación interinstitucional, dirigir una política con base en el respeto de los derechos humanos y reforzar la política migratoria.

Además, estableció 31 estrategias con 196 líneas de acción de carácter vinculante para todas las áreas de esta Secretaría, junto con ocho indicadores para medir los resultados a lo largo del sexenio.

En el diagnóstico inicial del Programa Sectorial de Gobernación se indica que en los últimos años se ha observado una diversificación de temas y una fragmentación de actores en las protestas sociales. Por una parte, persisten demandas históricas, como el derecho a la tierra o el trabajo o los de las comunidades indígenas, pero han cobrado gran visibilidad movimientos con agendas específicas como el feminismo y los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Por ello, en el documento se considera “crucial dar seguimiento tanto a los conflictos emergentes como a los ya arraigados, caracterizados por ciclos de violencia y pérdida de legitimidad institucional”.

No obstante, se advierte que “el diálogo es insuficiente si la ciudadanía percibe que el sistema de justicia es ineficaz y corrupto”. Se expone que éste fue uno de los motivos que impulsaron la reforma judicial.

Busca recuperar confianza

En el programa sectorial se afirma que los primeros tres sexenios del siglo (en los que gobernaron, respectivamente, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), los mecanismos de atención de los conflictos sociales “fueron rebasados por la creciente demanda de una sociedad cada vez más exigente de justicia, lo cual exhibió la deficiente capacidad de respuesta gubernamental”.