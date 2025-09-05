Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 8
Por primera vez en la historia del país, este viernes se izará la bandera nacional a toda asta en el Zócalo de la Ciudad de México en reconocimiento a las mujeres indígenas.
Así lo dio a conocer ayer en la conferencia presidencial la subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Noemí Juárez Pérez, quien dijo que esta decisión forma parte del impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al reconocimiento de las mujeres.
Al presentar la sección Mujeres en la historia, la funcionaria recordó que en 1983, durante el segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, se instituyó el 5 de septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena, en reconocimiento a la lucha de la aymara Bartolina Sisa y sus compañeras. Sisa fue asesinada el 5 de septiembre de 1782 en La Paz, Bolivia.
La mujer lideró una rebelión contra del dominio colonial español. La subsecretaria de la SEP reseñó que la lideresa indígena “sostuvo una valerosa resistencia junto a sus tropas; fue traicionada y entregada a las autoridades españolas, fue violentada de distintas maneras, enjuiciada y asesinada”.
Juárez Pérez señaló que desde que entró en vigor la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales sólo se habían conmemorado aniversarios luctuosos de heroínas de la patria, como Sara Pérez, Leona Vicario y Carmen Serdán, lo que implicaba el izamiento del lábaro patrio a media hasta.
Así, a partir de este año, el 5 de septiembre formará parte de las efemérides oficiales promovidas por la presidenta Sheinbaum Pardo en reconocimiento a las mujeres.
La funcionaria presentó un material audiovisual de “un ejemplo muy claro” de la lucha de las indígenas en el país: las mujeres yaquis y su resistencia durante el porfiriato, cuando esa etnia fue expulsada de sus tierras, en Sonora, y exiliada en Yucatán.