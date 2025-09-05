Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 8

Por primera vez en la historia del país, este viernes se izará la bandera nacional a toda asta en el Zócalo de la Ciudad de México en reconocimiento a las mujeres indígenas.

Así lo dio a conocer ayer en la conferencia presidencial la subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Noemí Juárez Pérez, quien dijo que esta decisión forma parte del impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al reconocimiento de las mujeres.

Al presentar la sección Mujeres en la historia, la funcionaria recordó que en 1983, durante el segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, se instituyó el 5 de septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena, en reconocimiento a la lucha de la aymara Bartolina Sisa y sus compañeras. Sisa fue asesinada el 5 de septiembre de 1782 en La Paz, Bolivia.

La mujer lideró una rebelión contra del dominio colonial español. La subsecretaria de la SEP reseñó que la lideresa indígena “sostuvo una valerosa resistencia junto a sus tropas; fue traicionada y entregada a las autoridades españolas, fue violentada de distintas maneras, enjuiciada y asesinada”.