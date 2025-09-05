Laura Poy y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 7

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en el mundo el déficit de puestos de empleos es ya de 402.4 millones, que agrupa a 186 millones de personas desocupadas, muchas de ellas jóvenes.

Otros 137 millones que forman parte de la fuerza de trabajo potencial, en su mayoría son trabajadores que se sienten desalentados, y al menos 79 millones más de personas que quisieran trabajar, pero deben cubrir tareas de cuidado que les impiden acceder a un empleo.

La caída en el crecimiento de los empleos, alerta el organismo en su informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2025, afecta en particular a los jóvenes, quienes pese a concluir sus estudios no encuentran empleos dignos ni con salarios justos.

El organismo de Naciones Unidas destaca que en 2024 el empleo mundial creció a la par que la población, lo que mantuvo la tasa de desempleo en 5 por ciento, un nivel similar al reportado un año antes.

Jovenes, los más afectados

El impacto de la inflación y la débil recuperación de los salarios reales también impacta en el crecimiento del empleo, destaca la OIT. A eso se suma que el descenso en la tasa de actividad, que lastra la creación de puestos de trabajo, afecta principalmente a los jóvenes.