Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 7

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer ayer el Decreto de Facilidades Administrativas, con el fin de regular las concesiones de agua de pequeños productores agrícolas, pecuarios, estados y municipios para darles certeza jurídica. De 536 mil 533 títulos revisados, 163 mil 689 están vencidos.

Señaló que como parte de la revisión que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha hecho sobre concesiones en el país, han recuperado de privados “4 mil millones de metros cúbicos, equivalente a cuatro veces lo que consume la Ciudad de México”.

Aseguró que “muchos empresarios, de manera voluntaria, regresaron el exceso de agua que tenían concesionada”, lo que en realidad, afirmó “es una desprivatización”.Pero también, manifestó, hubo excesos, como ocurrió con el ex gobernador de Chihuahua, el priísta César Duarte, que acaparó el líquido.

Indicó que asimismo, están regulando concesiones para riego agrícola que no pagan derechos, porque se usaban en otras cosas, como el desarrollo de una unidad habitacional.

El decreto presentado ayer en la mañanera del pueblo entrará en vigor al día siguiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Tendrá una vigencia de tres meses para regular las concesiones de pequeños productores, estados y municipios, del 1º de octubre de 2017 al 1º de marzo de 2025.

Con ello, los primeros podrán acceder al subsidio de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ya otorga el Estado a 89 mil productores.

Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua, detalló que hay concesiones vencidas porque durante la pandemia de covid-19 no realizaron prórroga en tiempo y forma, además de que desconocen los tiempos para realizar los trámites.