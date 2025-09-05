Jared Laureles, Alma Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 6

Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se manifestaron “decepcionados” tras la reunión que sostuvieron ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque –aseguraron– no hay “avances sustanciales” en las investigaciones, luego de casi 11 años de la desaparición de los estudiantes.

Por la mañana, la jefa del Ejecutivo anticipó que darían a las familias avances sobre análisis científicos, entre ellos de llamadas telefónicas, porque “desde nuestra perspectiva y desde la propia perspectiva del fiscal (Mauricio Pazarán), no se habían realizado a profundidad durante todos estos años”.

Hasta anoche, el gobierno federal no había dado mayor información sobre el encuentro en Palacio Nacional y se espera que este viernes brinde más detalles.

Al término de la quinta reunión entre la mandataria y los padres y madres de los normalistas, las familias también consideraron que las autoridades “dejaron caer las líneas de investigación” que habían seguido durante los pasados 10 años.

Isidoro Vicario, quien forma parte del equipo legal que acompaña a las familias, aseguró que en las dos horas que duró el encuentro no hubo información “novedosa”, a pesar de las expectativas que tenían, luego de que en las dos reuniones previas se les informó que se había conformado un nuevo equipo científico de trabajo y se mencionaron líneas de investigación relacionadas con llamadas telefónicas.

Afuera de Palacio Nacional, indicó que, si bien las madres y padres de los normalistas dieron un voto de confianza a la presidenta Sheinbaum, “porque ha mostrado voluntad de avanzar en las investigaciones del caso Ayotzinapa”, esta voluntad debe traducirse en hechos para esclarecer lo que ocurrió con los jóvenes la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.