Elogia el respeto a la soberanía
Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 3
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló ayer que los acuerdos alcanzados entre México y Estados Unidos son fundamentales para combatir el crimen organizado, reforzar la seguridad en la frontera y frenar el tráfico ilícito de drogas y armas.
Entrevistada antes de participar en un foro sobre pueblos indígenas y afromexicanos, la senadora morenista se refirió a las declaraciones del secretario de Estado del vecino país del norte, Marco Rubio, en torno a que México es la nación que más ha contribuido al combate del crimen organizado.
“Eso fue lo que declaró y yo creo que, pues desde luego, todo esto es importante, tomando en consideración que debe haber respeto a la soberanía nacional de ambos países”, agregó, un día después del encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Rubio en Palacio Nacional.
Castillo Juárez adelantó que el Congreso recibirá la próxima semana el Paquete Económico 2026 y que, en los siguientes días, se discutirá la iniciativa en materia de extorsión, que es uno de los temas que más preocupan a la población.
Tras el zipizape provocado por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, en la Comisión Permanente, pidió elevar el nivel del debate.
“La política es un vehículo civilizatorio y, aunque podemos discutir muy fuerte, hay que hacerlo con respeto”, enfatizó.
Lamentó que haya confrontaciones, al señalar que en las próximas sesiones del Senado el llamado será a la cordura. Reiteró que, como presidenta del Senado, se conducirá con institucionalidad.