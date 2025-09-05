Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 3

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló ayer que los acuerdos alcanzados entre México y Estados Unidos son fundamentales para combatir el crimen organizado, reforzar la seguridad en la frontera y frenar el tráfico ilícito de drogas y armas.

Entrevistada antes de participar en un foro sobre pueblos indígenas y afromexicanos, la senadora morenista se refirió a las declaraciones del secretario de Estado del vecino país del norte, Marco Rubio, en torno a que México es la nación que más ha contribuido al combate del crimen organizado.

“Eso fue lo que declaró y yo creo que, pues desde luego, todo esto es importante, tomando en consideración que debe haber respeto a la soberanía nacional de ambos países”, agregó, un día después del encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Rubio en Palacio Nacional.