Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 3

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el alcance de los acuerdos en materia de seguridad con Estados Unidos y dejó en claro que “no fue tema” la intervención del ejército de ese país contra los cárteles en territorio mexicano.

En la mañanera de ayer, al preguntarle sobre la visita del secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, y la ratificación del “entendimiento” en seguridad, la mandataria enfatizo que éste se basa en la reciprocidad, respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y confianza mutua.

“Hay cuatro principios sobre los que se basa el programa, que fueron los que ayer (miércoles) presentamos en el comunicado (conjunto), que para nosotros era muy importante, por todas estas declaraciones que se llegaron a hacer de algunas personas, vinculadas o no con el gobierno de Estados Unidos, que era necesaria una intervención de fuerzas de Estados Unidos en nuestro país. Quedó muy claro en el programa”.

Aseguró que en la reunión que tuvo con el funcionario de la Casa Blanca no se planteó la posibilidad de que México acepte el ingreso de más agentes a su territorio para el combate a los cárteles.

“No fue tema. Ellos saben que nosotros tenemos un protocolo para aprobar agentes de las distintas agencias en nuestro país; tenemos una Constitución que habla de ello y la Ley Nacional de Seguridad. Entonces, no fue tema en la plática”, enfatizó.

Los acuerdos, detalló la jefa del Ejecutivo, incluyen operativos en ambos lados de la frontera, cada país en su territorio; intercambio de información, sobre lavado de dinero e integrantes de grupos del crimen organizado; el envío de más elementos de seguridad a ciertos puntos fronterizos, en caso que se detecte que por esas zonas se incrementa el tráfico de fentanilo o armas, y capacitación.

Retorno de capos detenidos en la nación vecina

Señaló que su gobierno pidió al emisario de Donald Trump la extradición o traslado de criminales detenidos en Estados Unidos –“objetivos prioritarios”–, a fin de que respondan por cargos penales ante la justicia mexicana.