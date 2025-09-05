Confianza en la nueva Corte, pero no cheque en blanco // Tiene que mostrar un cambio verdadero // Hay un trabajo inmenso por hacer
onfías en la nueva Suprema Corte de Justicia? ¿Será capaz de limpiar el sistema judicial de corrupción y nepotismo? Es el tema del sondeo de opinión en redes sociales. Los resultados aparecen en la gráfica.
Metodología
En este sondeo se registraron 3 mil 677 participantes distribuidos de la siguiente manera: X (Twitter), mil 668; Facebook, 352; El Foro México, 117; Instagram, 135; Threads, 105, y YouTube mil 300. Utilizamos la plataforma Survey Monkey. Enseguida algunas opiniones.
X
Con la llegada de un verdadero indígena a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se garantiza que habrá humanidad, equidad, trato digno y sobretodo justicia para todos por ese motivo.
@Franmarnow /Zapopan
Ambas prácticas: corrupción y nepotismo están profundamente enraizadas en el sistema político mexicano.
[email protected] /Cdmx
No confío en la ministra Esquivel.
@ricardosanabria /Playa del Carmen
Van a ir paso a paso pero espero no defrauden toda la confianza que se ha puesto en ellos.
Alejandro Martínez Arellano /estado de México
El discurso inicial del ministro presidente es, además de tener un gran contenido social y jurídico, muy esperanzador.
Marco Baltazar Cisneros /Jiquilpan
Será una chamba inmensa. Encontrarán un desastre. Tal vez se llevaron los discos duros. Pero dejaron montañas de expedientes rezagados y dinastías familiares interminables. Su tarea inicial. Ya la corrupción y lo demás, irán cayendo.
Pedro González Muciño /Ciudad de México
Para mí, la presencia de Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la SCJN y de Lenia Batres, son garantía de buenos resultados y combate a la corrupción.
Rosa María Aguilera Guzmán /Ciudad de México
El Foro México
Tengo confianza en la nueva SCJN, por una razón: fueron sometidos a una elección popular luego de haber sido seleccionados de entre decenas por los diversos comités de los tres poderes, pero también porque sortearon las presiones de comentócratas y “líderes de opinión” de los medios de intoxicación de derechas.
Javier Mireles Ortiz /San Francisco del Rincón
Sí confío. Espero que cumplan con el mandato que les dio el pueblo. En cinco años veremos resultados.
Clara Rojas /Estado de México
Confío, pero no les doy una confianza ilimitada, esperamos tener resultados y que rechacen la corrupción y apoyen lo mejor para nuestro país.
Blanca Estela Rodríguez /Ciudad de México
Será un proceso bastante largo. Existen muchos detractores (enquistados en todo el Poder Judicial) que querrán descarrilar para conservar sus privilegios.
Rosa Bañuelos /San Luis Potosí
Mi voto es de confianza. Al final del día, cualquier avance en la eliminación del nepotismo y corrupción, es ya un logro.
Elizabeth Mendoza Ortiz /Zapopan
Threads
La Corte anterior fue nefasta desde su creación.
Miguel Contreras /Ciudad de México
Les doy la duda razonable, el nuevo presidente y los demás ministros deben demostrar muchísima voluntad para cambiar el viejo régimen de nepotismo y favoritismo.
Román Javier Olvera Luna /Estado de México
Se esperan buenos resultados de esta nueva Suprema Corte, hay mucha confianza en que la impartición de justicia será por el bien de toda la población.
Ignacio Gallegos /Naucalpan de Juárez
De entrada, se percibe que será distinto a los que “corrieron”, hay que esperar actuación y resultados. Son mexicanos, y se quiera o no, han vivido la cultura de la corrupción, así que hasta ver, creer.
Carlos F. Salinas Domínguez /Cd Victoria
Si confío, voté por ellos. Hay que ser realistas nadie es perfecto, así que estaremos al pendiente de su actuación.
Danielina Duque /San Luis Potosí
