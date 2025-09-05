¿C

onfías en la nueva Suprema Corte de Justicia? ¿Será capaz de limpiar el sistema judicial de corrupción y nepotismo? Es el tema del sondeo de opinión en redes sociales. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

En este sondeo se registraron 3 mil 677 participantes distribuidos de la siguiente manera: X (Twitter), mil 668; Facebook, 352; El Foro México, 117; Instagram, 135; Threads, 105, y YouTube mil 300. Utilizamos la plataforma Survey Monkey. Enseguida algunas opiniones.

X

Con la llegada de un verdadero indígena a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se garantiza que habrá humanidad, equidad, trato digno y sobretodo justicia para todos por ese motivo.

@Franmarnow /Zapopan

Ambas prácticas: corrupción y nepotismo están profundamente enraizadas en el sistema político mexicano.

[email protected] /Cdmx

No confío en la ministra Esquivel.

@ricardosanabria /Playa del Carmen

Facebook

Van a ir paso a paso pero espero no defrauden toda la confianza que se ha puesto en ellos.

Alejandro Martínez Arellano /estado de México

El discurso inicial del ministro presidente es, además de tener un gran contenido social y jurídico, muy esperanzador.

Marco Baltazar Cisneros /Jiquilpan

Será una chamba inmensa. Encontrarán un desastre. Tal vez se llevaron los discos duros. Pero dejaron montañas de expedientes rezagados y dinastías familiares interminables. Su tarea inicial. Ya la corrupción y lo demás, irán cayendo.

Pedro González Muciño /Ciudad de México

Para mí, la presencia de Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la SCJN y de Lenia Batres, son garantía de buenos resultados y combate a la corrupción.

Rosa María Aguilera Guzmán /Ciudad de México

El Foro México

Tengo confianza en la nueva SCJN, por una razón: fueron sometidos a una elección popular luego de haber sido seleccionados de entre decenas por los diversos comités de los tres poderes, pero también porque sortearon las presiones de comentócratas y “líderes de opinión” de los medios de intoxicación de derechas.