Julio Gutiérrez

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 16

Jiutepec, Mor., La Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) del sexenio actual, próxima a presentarse, se enfocará en incluir a más empresas en este sector, dio a conocer ayer Lucía Buenrostro, vicepresidenta de política regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Señaló que en la administración pasada se logró que más personas físicas pudieran tener acceso a herramientas como el crédito y el ahorro con diversos intermediarios y ahora es turno de las empresas, sobre todo las de menor tamaño.

“En este sexenio tenemos el plan de que la PNIF va a tener énfasis en especial en las empresas para poder alinearnos al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan México”, señaló Buenrostro en la décima Convención de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares.

De acuerdo con la funcionaria, con la PNIF que se centró en las personas “se logró mucho”, pues más de ellas pudieron obtener por primera ocasión una cuenta de ahorro o de crédito. “Ya muchas personas, y eso se mostró con los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera que presentamos este año, por medio de programas sociales entraron al sistema financiero, y esa es la primera puerta. Ahora lo que tenemos que trabajar es en darles más productos y más herramientas que les ayuden a su desarrollo”, precisó.

Recalcó que ahora es momento de dotar a las empresas, específicamente a las micro y pequeñas, de productos financieros, y con la nueva política se darán cambios regulatorios para que cualquier intermediario tenga los incentivos necesarios para otorgar financiamiento. “Tambien participa la banca de desarrollo… Nos vamos a enganchar con acciones para ver cómo podemos, desde la regulación, dar incentivos para ese financiamiento hacia las empresas… Participan muchas otras instituciones, pero ese es el trabajo que estamos haciendo”, declaró.