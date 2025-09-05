Cultura
Antología poética de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas
Antología poética de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas
 
Periódico La Jornada
Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 3

La Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas dará a conocer este domingo en San Luis Potosí su tercera antología poética. El propósito de este colectivo de escritoras y gestoras culturales es dar a conocer la producción literaria escrita por mujeres, tanto de reconocida trayectoria como de voces emergentes de todos los puntos de México.

En su edición 2025 presentará a las 24 seleccionadas para la compilación, como Jazmín Campos, de Guadalajara; Lorena Santillán, de Monterrey; Gaba Romualdo, de Guerrero; Mirtha Luz Pérez, de Chiapas, y Olivia Guarneros, de Puebla, entre otras.

En todas las fuentes

Una palma, un camino de hojas
de blanca lechuza bajo la cama,
tres monedas de níquel y su nariz
de césar a punto de brincar la historia,
ocho vueltas de vapor sobre una fila india
de hormigas azucaradas,
once vidas de Buda repartidas en los hombros
de las calles rosas de febrero
(cerezo incierto, como los besos del invierno),
catorce montañas adheridas
al mito creciente de la Tierra,
veintidós banderas de plata aleteando
por la blanca arena del celaje prendado
de la caricia absoluta del tiempo−
estás tú, está tu cuerpo,
Heráclito, Sófocles, Carmina, Hypatia,
Marais, Isabelle, Gramsci, Petrarca,
Césaire, Senghor, Hildegarda,
tu cara de nombre indescifrable y desconocido,
tu inmensa cara de caras
repetidas en las manos de Dios

que nos baila y nos enfurece,
nos toma como catedrales de heno
a las afueras de toda entropía,
nos perdona y nos esconde bajo su lengua
y luego nos renombra a placer de amor vivo.

*Poema de Marlén Curiel Ferman, uno de los seleccionados

