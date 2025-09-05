De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 3

La Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas dará a conocer este domingo en San Luis Potosí su tercera antología poética. El propósito de este colectivo de escritoras y gestoras culturales es dar a conocer la producción literaria escrita por mujeres, tanto de reconocida trayectoria como de voces emergentes de todos los puntos de México.

En su edición 2025 presentará a las 24 seleccionadas para la compilación, como Jazmín Campos, de Guadalajara; Lorena Santillán, de Monterrey; Gaba Romualdo, de Guerrero; Mirtha Luz Pérez, de Chiapas, y Olivia Guarneros, de Puebla, entre otras.

En todas las fuentes

Una palma, un camino de hojas

de blanca lechuza bajo la cama,

tres monedas de níquel y su nariz

de césar a punto de brincar la historia,

ocho vueltas de vapor sobre una fila india

de hormigas azucaradas,

once vidas de Buda repartidas en los hombros

de las calles rosas de febrero

(cerezo incierto, como los besos del invierno),

catorce montañas adheridas

al mito creciente de la Tierra,

veintidós banderas de plata aleteando

por la blanca arena del celaje prendado

de la caricia absoluta del tiempo−

estás tú, está tu cuerpo,

Heráclito, Sófocles, Carmina, Hypatia,

Marais, Isabelle, Gramsci, Petrarca,

Césaire, Senghor, Hildegarda,

tu cara de nombre indescifrable y desconocido,

tu inmensa cara de caras

repetidas en las manos de Dios